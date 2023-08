El comunicado oficial más duro de Belén Esteban. Sus palabras lo dejan todo claro

La situación que atraviesa Belén Esteban se ha complicado. En Telecinco le han dado la espalda y ya no trabaja en ningún programa de la cadena, pero eso no es todo. Sus antiguos compañeros aseguran que atraviesa una crisis matrimonial importante, incluso han llegado a decir que discutió con su marido en plena calle. Belén ha dado un golpe en la mesa y ha desvelado qué está pasando. No aguanta más tiempo callada. Siempre se ha caracterizado por dar la cara y esta ocasión no será diferente.

Belén Esteban se ganó el sobrenombre de princesa del pueblo, una princesa que se ha quedado sin reino tras la caída de La Fábrica de la Tele. Continúa trabajando en la productora, de hecho es una de las ocho elegidas para el nuevo ‘Sálvame’ que está preparando Netflix de la mano de la citada empresa. Asegura que se siente “muy orgullosa” con el proyecto, pero no entiende que en Telecinco se estén vengando de ella. Siempre ha dejado claro que su marido era anónimo y cree que no deberían hablar de él.

El comunicado de Belén Esteban

Belén Esteban ha zanjado las dudas a golpe de comunicado y ha asegurado que denunciará a todo aquel que ponga en peligro el anonimato de su marido. Recuerdan que nunca ha dado entrevistas y que le ofrecieron mucho dinero por participar en ‘Supervivientes’, pero no aceptó. Tampoco posó en la exclusiva de su boda porque siempre ha querido mantenerse al margen de todo. ¿Qué ha cambiado? Que Esteban ya no está en Telecinco y ahora hay más licencias para hablar de su vida sentimental.

“Ante la falta de total privacidad por parte de algunos medios”, Belén ha advertido que tomará acciones legales. “Teniendo en cuenta que él es totalmente ajeno a cualquier entrevista, exclusiva o cualquier medio de comunicación ya sea escrita, televisada o reproducida en cualquier medio”. Sus abogados explican: “Mediante esta nota exijo el cese de cualquier referencia hacia Don Miguel Marcos Martín puesto que atenta contra su privacidad, produciendo daños a su intimidad y a su entorno familiar”.

Los abogados se ponen en marcha

Belén Esteban ha dado un golpe en la mesa y sus abogados se han puesto a trabajar para proteger los intereses de su marido. “Creemos que no se puede tolerar de ninguna manera que los medios de forma totalmente unilateral y arbitraria vulneren los derechos de una persona. En el supuesto de que dicha situación persista, se verá obligado a emprender acciones judiciales contra las personas, cadenas y medios, por atentar contra la vulneración de los derechos de una persona”.

¿Quién se está vengando de Belén Esteban?

Belén Esteban cree que hay alguien empeñado en dejar mal a su marido o peor todavía. Piensa que se están vengando de ‘Sálvame’ y que le quieren hacer daño atacando en su punto más débil, pero no lo va a permitir. Ha puesto en marcha a sus abogados para proteger la intimidad de su familia porque su entorno nunca ha participado en los medios.