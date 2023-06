Cierran dos tiendas centenarias en España y saltan todas las alarmas: los clientes, en shock

España pierde dos tiendas centenarias, el sector del comercio ha sido uno de los que más fuertemente ha sido golpeado por la crisis. Las tiendas de toda la vida son las que deben conservarse, aunque no hay ninguna ayuda para ellas. En estos comercios disfrutamos de la atención personalizada y de unos productos de alta calidad.

Desgraciadamente toca decir adiós a unas tiendas que pasarán a la historia. Han estado más de cien años dando un servicio al cliente. Generación tras generación se han convertido en parte de una ciudad que ha cambiado mucho durante los últimos tiempos. Estas son las dos tiendas que cierran en Barcelona.

Saltan todas las alarmas ante el cierre de dos tiendas centenarias en España

Hija de J. Batlle, situada en Via Laietana, 48 es una de las papelerías con historia de la ciudad de Barcelona. Lleva más de 100 años en esta ciudad que ahora le cierra sus puertas. La última propietaria está a punto de jubilarse y no ha encontrado un relevo. Sus hijos están trabajando lejos de este comercio de la ciudad y el local que forma parte de la familia ya no albergará ninguna papelería más.

Uno de los requisitos de la propietaria es que no se convierta en una tienda para turistas. La ciudad de Barcelona ha sufrido durante estos últimos tiempos el desembarco masivo de turistas sin ningún tipo de control, golpeando los negocios y la vida de determinados barrios. Esta propietaria tiene muy claro que su local que verá como se transforma por completo, no servirá para que apoye este tipo de negocios que saturan el barrio.

Casa Gallofré, es la otra tienda que cierra, una mercería ubicada en la calle de Manso que lleva décadas ofreciendo un servicio de calidad. Este tipo de tiendas en las que encontrar productos de primera calidad y de fabricación española son cada vez menores. Unos pantis hechos en España o unos calcetines para regalar que tengan el sello de nuestro país. Hay varios productos que esta tienda ya no vendrá más y serán difíciles de encontrar en la ciudad.

Son el ejemplo del daño de las grandes superficies, pero también de la falta de ayudas para unos comerciantes que han visto como recibían subidas de todo tipo. Desde los impuestos como autónomos, hasta los servicios básicos como la luz o el agua. Barcelona perderá estas dos tiendas en breve.