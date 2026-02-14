La borrasca Oriana obliga a confinar San Esteban de Gormaz (Soria) y evacuar vecinos por la crecida del Duero

La borrasca Oriana ha obligado a confinar este San Esteban de Gormaz (Soria) y se ha evacuado a los vecinos de forma preventiva por la crecida del río Duero este sábado. La Administración autonómica ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, conocida anteriormente como escuela hogar, en San Esteban de Gormaz. Además, se ha valorado también el desalojo de viviendas o confinamiento (según evolución) por los peligros de la riada o por sus efectos en cortes de acceso por carretera en las localidades de Pedrajas de San Esteban y Soto de San Esteban.

La localidad soriana de San Esteban de Gormaz se encuentra actualmente bajo confinamiento preventivo y con el inicio de evacuaciones de viviendas debido a la crecida del río Duero, provocada por la borrasca Oriana. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha adoptado estas medidas de manera urgente ante la previsión de que el caudal del Duero siga aumentando, alcanzando niveles que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y la integridad de las viviendas situadas en las zonas más próximas al cauce.

Según los últimos datos oficiales, el río Duero registra un nivel de casi cinco metros y un caudal de 274,65 m³/s, con tendencia a subir en las próximas horas debido a las lluvias recientes y a la saturación del terreno.

Zonas más afectadas

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha señalado que las áreas de mayor riesgo son:

Camino del Duero : primera línea de viviendas junto al río, directamente expuestas a la crecida.

: primera línea de viviendas junto al río, directamente expuestas a la crecida. Avenida de Valladolid : vertiente izquierda, desde la Puerta de Castilla hacia la salida en dirección a Aranda de Duero, donde la cercanía al cauce y el terreno bajo incrementan la vulnerabilidad.

: vertiente izquierda, desde la Puerta de Castilla hacia la salida en dirección a Aranda de Duero, donde la cercanía al cauce y el terreno bajo incrementan la vulnerabilidad. Carretera de Atauta: desde el cruce con la N-110 hasta la salida del municipio, una vía crítica que podría quedar intransitable si el Duero se desborda.

Los desalojos se han realizando de manera ordenada y coordinada por equipos de protección civil, bomberos y policía local, que aseguran la seguridad de los vecinos y el control del tránsito en las zonas más afectadas.

Riesgos asociados a la crecida

Las autoridades advierten que la inundación del Duero puede generar:

Daños en viviendas y bienes personales, especialmente en plantas bajas y sótanos.

Cortes en carreteras y accesos que dificultan la movilidad y la llegada de servicios de emergencia.

Riesgo para la vida y salud de los vecinos, por lo que la evacuación preventiva es prioritaria.

Se recomienda a los residentes que mantengan la calma, sigan las indicaciones de los equipos de emergencia y preparen documentos y medicación esenciales para el traslado.

¿Por qué ha crecido el río Duero?

La crecida actual del Duero se produce como consecuencia de varios factores combinados:

Lluvias persistentes en la cuenca del río.

Suelos saturados, que reducen la capacidad de absorción y facilitan el escurrimiento hacia el cauce.

Topografía de la zona, que canaliza el agua hacia el municipio, aumentando el riesgo de inundación.

El Cecopi y la Junta de Castilla y León mantienen vigilancia constante del nivel del río, emitiendo actualizaciones periódicas y ajustando las medidas preventivas en función de la evolución del caudal y las previsiones meteorológicas.

Prevención y coordinación

El desalojo y confinamiento de San Esteban de Gormaz se enmarca dentro de los protocolos de protección civil para inundaciones, donde la seguridad de las personas es prioritaria frente a los bienes materiales. La coordinación entre Ayuntamiento, Cecopi, Junta y cuerpos de emergencia permite actuar de manera rápida y organizada, minimizando riesgos y garantizando que los vecinos sean evacuados de forma segura.

Recomendaciones ante la borrasca Oriana

Ante la borrasca Oriana y la crecida del río Duero se recomienda a la población: