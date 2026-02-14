La peor alerta de Jorge Rey por lo que llega hoy a España: nieve en cotas muy bajas en horas

Nieve en cotas muy bajas en horas, llega la peor alerta de un Jorge Rey que sabe bien lo que pasará en España. Este experto no duda en darnos una imagen de lo que puede pasar en nuestro país. En especial, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Tal y como nos explican desde sus redes sociales hay una serie de peculiaridades que pueden afectarnos de lleno.

Este invierno parece que no quiere marcharse, sino más bien todo lo contrario. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de poner en mente algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta, por lo que, habrá llegado el momento de pensar en estos cambios que pueden ser esencial. Estaremos pendientes de este elemento que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Jorge Rey pone en alerta España por lo que llega hoy

Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Por lo que, es momento de saber qué es lo que pasará en breve.

Este experto no duda en darnos algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Es hora de conocer qué puede pasar en esta recta final del invierno.

Nadie a excepción de Jorge Rey se atrevió a darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este frío intenso que ha marcado este Jorge Rey que quizás hasta el momento nadie más ha visto, se acabará traduciendo en un fin de semana de alertas importantes.

Nieve en cotas muy bajas en horas

En horas llegará la nieve en cotas muy bajas, algo que nos hará ver esta borrasca, con nombre propio Oriana como una de las que más impacto generará en nuestro país. Los expertos del tiempo no dudan en lanzar una seria advertencia que puede cambiarlo todo.

No sólo el vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en uno de los más vistos. Con la mirada puesta ante una serie de novedades que parece que nos indican que este invierno no quiere irse, sino que ha llegado con fuerza para quedarse. Este fin de semana lo vamos a sentir más que nunca.

La AEMET coincide con un Jorge Rey que parece que también alerta de frío y nevadas intensas: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca Oriana, situada en el Mediterráneo, provocará vientos fuertes o muy fuertes en el área mediterránea. Se espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto y Baleares cielos nubosos con precipitaciones, excepto en el suroeste donde no se esperan, que tenderán a remitir a lo largo del día quedando los cielos poco nubosos o despejados. Nevará con acumulados significativos en las montañas del norte, sin descartar zonas aledañas, y en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y con probabilidad de que sean localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Rachas muy fuertes en la mitad oriental, en montañas de la occidental, Canarias y Baleares, con probables rachas huracanadas en Castellón, entre 130-140 Km/h, sin descartarlas en zonas próximas, en Pirineos y en el Ampurdán. Nevadas con acumulados significativos las montañas de la mitad norte y del sudeste, alto Ebro y noreste de la meseta norte. Predominará el viento del noroeste en la Península y Baleares, fuerte en litorales, el este peninsular y Baleares y moderado en el resto. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mitad oriental, Baleares y en montañas de la occidental, con probables rachas huracanadas en Castellón sin descartarlas en zonas próximas, en Pirineos y en el Ampurdán. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en Canarias».