Boris Izaguirre deja a todos en shock con su última confesión

Son muchos los que han disfrutado de cerca del sentido del espectáculo que tiene Boris Izaguirre, quien acaba de participar en ‘Martínez y hermanos’, el programa que presenta Dani Martínez en Cuatro. El escritor ha estado en el citado espacio con Xuso Jones y con María Escoté para reflexionar sobre las infidelidades. Xuso ha prometido que nunca ha engañado a ninguna de sus parejas, pero Boris no puede decir lo mismo y ha optado por ser sincero con su querido público. Esa es la razón por la que ha confesado que le fue desleal a su marido, aunque eso no es lo realmente sorprendente. Lo que ha llamado la atención es la persona que logró seducir a Izaguirre.

«Cuando yo empecé a salir con mi actual marido, él me presentó a su exnovio y yo me acosté con él», ha comentado sin ningún pudor. De hecho ha asegurado que su esposo estaba viendo el programa, así que este tema no es un secreto para él. «Esto ya lo hemos hablado porque su exnovio se lo contó a él, que yo no me imaginaba como esto alguien lo podía llegar a hacer, pero lo hizo». El presentador se sintió traicionado por su amante, pues nunca pensó que sus intenciones fueran provocar una crisis en su relación.

Boris, haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha justificado su infidelidad asegurando: «Yo en realidad estaba haciendo todo esto para conocer mejor los gustos de mi marido, así que no era una infidelidad, era una inversión». Insiste en que este error le sirvió para aprender, por eso nunca ha tenido la tentación de volver a engañar a Rubén Nogueira, su marido. «Solo me acosté con ese, quizá si no hubiera hablado habría probado otros».

Quién es Rubén, el marido de Boris

Rubén Nogueira es diseñador y siempre ha intentado estar apartado del foco mediático, pues no se siente cómodo siendo el centro de atención. Hace un tiempo Boris Izaguirre tuvo un problema de salud y estuvo ingresado en el hospital. Los focos fueron a parar en Rubén, quien dio un golpe en la mesa para dejar claro que no tenía nada que decir. Recordó que era una persona anónima y que nunca había vivido de la crónica social, por eso los reporteros no tuvieron más remedio que respetar su voluntad.

Rubén y Boris se casaron en 2006 después de una larga relación. Ya llevan tres décadas juntos, han superado grandes obstáculos y están más enamorados que nunca. Uno de los elementos que ha jugado en contra de esta relación es la fama de Izaguirre, quien lleva años siendo uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Ha colaborado en los mejores programas de televisión, tiene amistad con estrellas nacionales y ha escrito libros que han recibido unas críticas excelentes.

Así conoció Boris Izaguirre a su marido

Boris Izaguirre aterrizó en España en la década de los 90. No tardó en demostrar que había nacido para dedicarse al mundo del espectáculo y gracias a su esfuerzo terminó convirtiéndose en un referente. Su paso por ‘Crónicas Marcianas’ le abrió las puertas de otros programas, de hecho a trabajado en diferentes cadenas y siempre ha cosechado buenos datos de audiencia. En 1992, cuando ya sabía que quería trabajar en televisión, conoció a Rubén en Santiago de Compostela. Se enamoró de él nada más verle y pasaron juntos un tiempo en la capital gallega, pero más adelante se trasladaron a Madrid.

Rubén ha acompañado a Boris en sus mejores y en sus peores momentos, como por ejemplo cuando tuvo que pasar por quirófano en 2022 debido a una enfermedad que tenía en las arterias. Izaguirre, para tranquilizar a sus fans, mandó un mensaje a través de sus redes y explicó en qué punto se encontraba su recuperación.

«Hola queridos amigos. Estamos bien y sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular serio que desconocíamos. La intervención (una endarterectomia carotidea) ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martínez, al equipo médico y de neurología del hospital Ruber y a la doctora Marina De la Fuente. Gracias a todos y todas por su atención, compromiso y profesionalidad».

El presentador vuelve a ser protagonista

A pesar de que Rubén ha logrado mantenerse lejos del interés público, Boris Izaguirre no ha dejado de llamar la atención en los últimos tiempos. La confesión que ha hecho en el programa que presenta Dani Martínez no ha dejado indiferente a nadie. Una vez más, el comunicador ha demostrado que sabe estar a la altura. Gran parte de los comentarios que ha recibido son positivos, pues no hay nadie que esté en su posición y que se atreva a hacer declaraciones tan arriesgadas, entre otras cosas porque no tiene necesidad.