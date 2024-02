Xuso Jones ha hecho un descubrimiento increíble que nos va a ahorrar muchos problemas

El talento de Xuso Jones no conoce fronteras. El famoso cantante tiene cada vez más presencia en las redes sociales y su participación en diversas plataformas de entretenimiento le ha convertido en una estrella. Recientemente ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al compartir un video que revela un ingenioso truco para manipular el parasol de un coche de una manera que muchos desconocían. Sus palabras no han tardado en convertirse en tendencia, demostrando así que es un maestro del espectáculo.

El video, compartido por Jones en su cuenta de TikTok, muestra un momento de sorpresa y asombro cuando un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, hace un descubrimiento notable. En la grabación, el individuo desliza el parasol de la ventana lateral de un automóvil con aparente facilidad, dejando perplejo al espectador. Impresionado por lo que acaba de presenciar, Xuso Jones reacciona rápidamente, dirigiéndose hacia su propio Hyundai. Una vez dentro del vehículo, procede a investigar el mecanismo del parasol, buscando replicar el sorprendente acto que acababa de presenciar.

Con meticulosa atención, Jones descubre un detalle oculto en una de las barras de sujeción del parasol: un discreto dibujo en forma de flecha. Este pequeño detalle, aparentemente inadvertido por la mayoría de los conductores, revela la clave para deslizar el parasol de manera eficiente. Armado con este conocimiento recién adquirido, Jones coloca el parasol en la ventana lateral de su vehículo y, siguiendo las indicaciones de la flecha, procede a deslizarlo con un movimiento suave y fluido. El resultado es un acto aparentemente simple, pero sumamente sorprendente, que revela una función oculta en el diseño del parasol del coche.

El truco de Xuso Jones ha dejado a todos sin palabras

El vídeo de Xuso Jones desatando este ingenioso truco ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Su publicación ya acumula miles de reproducciones y comentarios de asombro y gratitud por compartir este conocimiento tan poco conocido. Muchos usuarios han expresado su sorpresa al descubrir esta función oculta en el parasol de sus propios vehículos, demostrando que incluso los detalles más pequeños pueden pasar desapercibidos hasta que alguien los señala.

Este episodio sirve como un recordatorio de que siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso en objetos cotidianos como el parasol de un coche. La curiosidad y la atención a los detalles pueden llevar a descubrimientos sorprendentes y útiles, como lo demuestra Xuso Jones con este simple pero impactante truco.

En los últimos años Xuso Jones ha conectado muy bien con las nuevas generaciones. Tiene perfiles en diferentes redes y presenta un podcast donde puede desarrollar su talento. En una ocasión le preguntaron por cómo sacaba tanto tiempo para hacer tantísimas cosas y reconoció que su cabeza «nunca para». Durante una entrevista para el diario ’20 Minutos’ aprovecho para lanzar un mensaje de agradecimiento, pues sentía que era un auténtico privilegiado.

«Quiero mandar un mensaje de que yo me siento un privilegiado y no me quiero ni quejar. Me encanta lo que hago. Hay mucha gente que trabaja más duro y más horas que yo y desafortunadamente no se dedican a lo que les gusta. Yo disfruto con lo que hago».

La creatividad de Xuso Jones se ve recompensada

Xuso Jones se hizo conocido gracias a Youtube porque publicó un vídeo cantando en un restaurante de comida rápida y ahora es una estrella para muchos. Lo cierto es que hace absolutamente de todo: es presentador, influencer, cantante y genera un contenido muy atractivo en diferentes plataformas. «No te creo. Toda la vida dándome el sol en el ‘ladico’ y a mis 34 años me entero de esto», comentó después de descubrir el truco sobre los parasoles que ya se ha hecho viral.

«¿Por qué no te lo explican cuando te sacas el carnet de conducir?», preguntó muy extrañado. «Nadie se ha dignado a explicarme esto. Lo he tenido que descubrir en redes sociales. Madre mía».

No es la primera vez que Xuso Jones se convierte en noticia por un asunto relacionado con las redes sociales. Hace un tiempo se quedó encerrado en un bazar chino mientras estaba haciendo unas compras para decorar su vivienda. Publicó el video en su cuenta de Instagram y especuló con la posibilidad de pasar una noche en la tienda hasta que alguien fuera a rescatarlo. Al final acudió la Policía y esta anécdota terminó convirtiéndose en uno de sus temas estrella.