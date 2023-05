Bombazo histórico: Al Bano revela lo que de verdad le pasó a su hija Ylenia

Ya han pasado casi tres décadas desde que desapareció Ylenia Carrisi, hija del famoso Al Bano, uno de los cantantes más populares de Italia. La joven tenía 23 años. Quiso hacer un descanso, dejó sus estudios y empezó a viajar por el mundo. Quería escribir. Dicen que tenía mucho talento y una estrecha relación con el arte, por eso a nadie le extrañó que quisiera tomarse un año sabático para crear. Todo sucedió en 1994. Ylenia pasó una temporada en Belice y después se marchó a Nueva Orleans. A partir de entonces nadie supo nada de ella.

Romina Power, mujer de Al Bano Carrisi en aquella época, sigue pensando que su hija sigue viva. Al menos no ha perdido la esperanza. El artista tiene una postura completamente distinta: piensa que su niña se quitó la vida. Asegura que entrevistó a un testigo que le dio datos exactos. Hubo una persona que vio a una chica muy parecida a Ylenia tirarse al río Mississippi diciendo “yo pertenezco a las aguas”. Al Bano se cree esta versión porque supuestamente era una frase que Ylenia repetía desde que era pequeña.

Al Bano Carrisi da la versión definitiva

El cantante acaba de cumplir 80 años y ha dado una entrevista en el periódico italiano ‘Corriere della Sera’. Ha sido completamente sincero. Ha hablado de este tema como nunca antes lo había hecho. Reconoce que durante un tiempo perdió las ganas de seguir luchando. “Era terrible. Pensé que Dios me había abandonado. Y con el dolor creció una voz que decía: Al Bano, termina con todo”, confiesa. Por suerte se dio cuenta de que ese no era el camino correcto. Decidió avanzar e intentó esclarecer las causas de la desaparición. No descansó hasta que dio con una versión que considera definitiva. Él, a diferencia de su exmujer, cree que Ylenia no sigue viva.

“Reconstruí su última noche hora por hora. Hablé con testigos. Conocí a Masakela, quien también había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad”, empieza diciendo. “Interrogué a la última persona que la vio, el guardián del puerto. Estaba sentada junto al río, él le advirtió que no podía quedarse allí. Pero Ylenia Carrisi le dijo: ‘Yo pertenezco a las aguas’ y se zambulló en el río. Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Mississippi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue”.

¿Quién es Masakela?

Al Bano Carrisi ha contado que su hija le acompañó a grabar un documental. En este viaje conoció a Masakela, un señor que estuvo implicado en su desaparición. “Nos acompañó a Moscú y a Estados Unidos, donde rodamos un documental, ‘América perdida’. Por eso fuimos a Nueva Orleans y allí tuvo su fatídico encuentro”, comenta haciendo referencia al sospechoso. Uno de los motivos de la joven para tomarse un año sabático y viajar fue conocer mejo a Masakela.

Los problemas de Al Bano y Romina

En la actualidad Al Bano y Romina están separados. Por suerte no tienen tan mala relación como antes, pero han atravesado etapas delicadas. Romina se empeñó en buscar a su hija y Al Bano prefirió quedarse con la versión del río Mississippi, de hecho es la más extendida. La familia Power también sigue pensando que hasta que no haya un cuerpo es posible que Ylenia siga con vida.