El motivo por el que Al Bano no perdona a Lydia Lozano (y nunca lo hará)

Han regresado los fantasmas del pasado de Lydia Lozano. Corría 2005 cuando la periodista acudió a Salsa rosa para asegurar que Ylenia Carrisi, hija de Al Bano y Romina, seguía viva. Una bomba que fue haciéndose cada vez más grande, que dinamitó su relación con el cantante y que ha vuelto a estar presente en la actualidad. 11 años después, el intérprete de Felicità se ha sentado en el Deluxe y ha respondido a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿Ha perdonado a Lydia Lozano? La respuesta es clara: no.

El plató ha contado con la silla vacía de la periodista, que ha tomado la determinación de no reencontrarse cara a cara con el cantante después de lo ocurrido. A pesar de confesar haber pasado página, Al Bano ha tenido unas palabras muy duras contra la colaboradora: “El dolor que ha causado ha sido demasiado. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo. Yo soy un pobre diablo y no le voy a dar el perdón. He olvidado todo”.

Asimismo, el intérprete de Libertad ha reaccionado a las lágrimas de Lydia al enterarse del invitado del Deluxe, sentenciando no creerse su llanto: “Tiene las lágrimas como en el mes de marzo la lluvia, como si fuera una fábrica”. Por él, la polémica ha quedado zanjada, pero eso no significa que le conceda su perdón, lanzándole una petición: “Una mujer que ha hecho tanto daño…Yo he olvidado todo, que haga su vida, pero que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella”.

Unas palabras que el italiano no ha podido decirle a la cara a Lydia Lozano, pues esta no ha podido asistir al plató de Telecinco por el dolor que le produce estar cerca de él. Un reportero del programa se ha desplazado hasta su domicilio para saber cómo se encontraba la colaboradora, asegurando que estaba “rota y devastada”. Al parecer, por la mañana se veía con fuerzas de ese cara a cara, pero una llamada lo cambió todo: “El equipo de la dirección del programa ha vuelto a hablar con ella y estaba en estado de pánico, en una crisis de ansiedad que le impedía coger un coche y acudir al programa”.

Tras esto, los colaboradores han querido saber por qué el cantante no perdona a la periodista después de tantos años. “No ha hablado de amores terminados, ha hablado de una hija, de mi hija, describiendo lo que no podía decir. Sin saber la verdad y sin llamar y decir: ‘Al Bano, qué te parece’. Me parece que es una gran actriz”, ha sentenciado el italiano. Y es que, el caso de Lydia Lozano no solo dolió al afectado, sino que creó un revuelo histórico en la pequeña pantalla de la época. “El caso de Lydia es único, porque otros periodistas no han hecho lo mismo. Menos un periodista del telediario de la RAI, que dijo que tenía a mi hija encerrada en casa por hacerme publicidad. Lydia solo quería publicidad, está haciendo una película de todo esto. Para mí, lo importante es que se olvide de todo este asunto”, ha sentenciado, dejando claro que él no había ido a Telecinco para hablar de ese tema, pues es una “herida abierta” que nunca cerrará.