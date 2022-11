Lydia Lozano y Al Bano, cara a cara: el posible reencuentro en el ‘Deluxe’

Parece que esta noche va a ser una de las más movidas en Telecinco. Después de que se convirtiese en el protagonista de la jornada del Salón Internacional del Caballo de Sevilla, al ser galardonado con el premio ‘De Pura Raza Española’, Al Bano se sentará esta noche en el Deluxe para contestar a la presunta relación con Patricia Donoso. “Yo no conozco a esta mujer que dice que ha estado tres años conmigo”, ha confesado a las cámaras de Gtres, afirmando que será frente a Jorge Javier Vázquez cuando veamos “qué quiere” esta mujer que afirma haber mantenido una historia de amor con él durante más de tres años.

Y es que, el italiano está harto de que se hable de él, aprovechando la ocasión para volver a sacar a la luz el desencuentro que tuvo durante años con Lydia Lozano. “Es la misma cosa que ha pasado con Lydia, que inventó algo absurdo e inaceptable”, ha sentenciado, aunque no ha vetado a la colaboradora en su entrevista a pesar de su desencuentro. Sin embargo, él lo tiene claro: “La gente mala no me gusta ni para tomar un café”.

Tras conocer la noticia, la periodista no ha podido evitar romper en llanto. “Sabía que esto era posible. Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano”, ha dicho muy tajante, recalcando que lleva años pidiendo perdón por lo sucedido. “La peor noche que he pasado en televisión fue la que se me propuso un cara a cara con Al Bano y él me rechazó. Yo comprendo el daño que le he hecho, pero yo no voy a pedir más perdón”, ha sentenciado, sin poder parar de llorar.

Y es que, no ha sido un tema fácil de superar para la colaboradora, que durante todos estos años ha estado en el punto de mira. Corría 2005 cuando la periodista acudió a Salsa rosa para asegurar que Ylenia Carrisi, hija de Al Bano y Romina, seguía viva. Una bomba que fue haciéndose cada vez más grande y que dinamitó su relación con el cantante. “Todo esto me ha hecho mucho daño. Lo tengo muy claro, yo mañana no me siento con Al Bano. Lo siento, asumo el despido. Han sido años pidiendo perdón y en todos los titulares nombrándome”, ha confesado. En ese momento, David Valldeperas, ha intervenido para aclarar: “Es normal tu reacción, pero igual no tienes toda la información. Esta vez, Al Bano ha aceptado la invitación y no ha puesto ningún veto. Él sabe perfectamente que formas parte del equipo de colaboradores del programa y, por tanto, es probable que tú estés. En ningún momento ha puesto peros. Hace unos años, él dijo expresamente que no quería que estuvieras. Esta vez no se ha pronunciado”.

Pero para Al Bano nunca será un punto final. “No solo me hizo daño a mí, sino a todos los oyentes. ¿Por qué dijo esta historia sin bases, sin pruebas, sin nada?”, ha respondido el cantante ante el llanto desconsolado de Lydia Lozano. Y es que, para él, “esta mujer se inventó un hecho de este tipo para hacer dinero”, y nunca la perdonará por ello.