Parece que a Sálvame le ha mirado un tuerto. Después de una aparatosa caída con rotura de radio incluida, Lydia Lozano se ha visto obligada a pasar de nuevo por quirófano. ¿La razón? Una rotura de vértebra por la que ha tenido que ser operada de urgencia en el hospital de La Milagrosa, en Madrid. Debido a la osteoporosis que sufre, su séptima vértebra de la columbra ha terminado aplastando a la octava, de ahí los fuertes dolores de la colaboradora que le han impedido estas semanas asistir a su puesto de trabajo con normalidad.

Finalmente, hace dos dias, Lydia llegó al centro hospitalario hecha un manojo de nervios para someterse a la intervención. Ahora, 24 horas después, han llegado sus primeras palabras. Sálvame se ha colado en la habitación donde está ingresada y, entrando en directo al programa, la televisiva ha dado la última hora acerca de su salud. Tumbada en la cama y con muy buen aspecto, la tertuliana no ha podido tirar del sentido del humor que tanto le caracteriza: “Charly dice que parezco Heidi por los colores, es el nolotil, que me los saca”.

Pese a las circunstancias, Lydia ha sabido sacar el lado bueno de la situación, y se ha mostrado contenta por las visitas que continuamente ha estado recibiendo. “Se creen que están en mi casa, pero no tengo barra, no tengo zumos y no puedo hacer nada a mi gente”, ha bromeado. Y es que, aunque la intervención ha resultado ser un éxito, la colaboradora no ha pasado una de sus mejores noches hospitalarias: “Anoche me tuvieron que dopar muchísimo porque estaba revuelta y con dolor de cabeza. He dormido mucho porque me han dopado, pero esta mañana he estado andando y duele mucho. Me han puesto una inyección en la tripa y es muy desagradable. Tengo como una mochila con una barra de hierro detrás, soy Robocop”.

Tras mandarle un beso a los profesionales de La Milagrosa que le han hecho este ingreso lo más fácil posible, Lydia Lozano ha confesado que, pese a sentirse dolorida, está confiada en que se sentirá mejor una vez que llegue a casa. Ahora comienza un lento periodo de recuperación que la mantendrán alejada de la televisión unos meses. “Tengo que andar mucho, que eso no me importa porque me encanta. Tengo que estar muy tranquila. No me puede tocar un fisio, ni hacer entrenamiento ni nada”, ha explicado a sus compañeros, que ya la echan de menos por el plató.

Según lo previsto, la tertuliana podría recibir el alta hospitalaria en unas horas, algo de lo que tiene muchas ganas. Y es que, en estos días tan complicados, la colaboradora ha sentido el calor y el cariño de sus compañeros de profesión y amigos. Sin embargo, ha sido la preocupación de Anabel Pantoja la que más le ha llegado al corazón. La sobrina de la tonadillera, que se encuentra en Estados Unidos de viaje, ha sacado tiempo para hablar con su compañera. “Me han llamado todos, hasta Anabel Pantoja desde Nueva York. Por la noche y por la mañana, me ha escrito”, ha informado Lydia. No obstante, la ausencia de Kiko Matamoros entre sus llamadas le ha sentado bastante mal. “Marta López Álamo me ha escrito. me escribe la novia y no me escribe él…”, ha soltado, sentenciando que le parece raro porque ambos están juntos de vacaciones en la Costa Amalfitana. “Este programa te quiere aquí lo antes posible, pero recuperada, sin poner en riesgo tu salud”, le ha dicho Terelu Campos, mientras María Patiño le ha gritado: “¡Nos sentimos orgullosos de ti!”.