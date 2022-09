Lydia Lozano ingresa en el hospital inquieta y preocupada

Nuevo contratiempo para Lydia Lozano. La periodista y colaboradora tiene que volver a pasar una vez más por el quirófano. Este miércoles por la tarde, el reportero Omar Suárez daba la voz de alarma en plena emisión de Sálvame cuando revelaba el motivo de la ausencia de Lydia Lozano esta semana en el programa: «Llamó y dijo que no podía trabajar. Hoy me la he encontrado en el hospital porque venía a hacerse pruebas preoperatorias. A nuestra compañera la tienen que volver a operar, digo volver porque está pasando una muy mala racha, con el cuello, la mano y ahora, la espalda», contaba el periodista.

Según ha contado, Lydia se ha roto una vértebra, algo que además se agrava por la osteoporosis que padece: «Le tienen que volver a operar porque se le ha roto la octava vértebra. Como además ella tiene osteoporosis, se le ha pegado a la séptima vértebra, por lo que va a ser una operación complicada que va a tener una recuperación muy lenta», comentaba Omar, lo que ha generado preocupación entre los colaboradores.

En unas declaraciones al reportero, Lydia, muy afectada, reconoció que está pasando un mal momento: «Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota…».

Esta mañana, Lydia Lozano ha llegado al centro hospitalario para someterse a la intervención. Vestida de manera casual, cabizbaja y con gafas de sol, la periodista ha llegado por su propio pie, pero no sola. Lo ha hecho con su marido, Charly, que ha sido el que se ha encargado de todo el papeleo antes del ingreso. Lydia Lozano ha preferido no pronunciarse mucho sobre esta nueva intervención, aunque sí que ha dicho que está nerviosa y que no ha dormido mucho.

También Omar Suárez contó este miércoles que Lydia Lozano estaba bastante inquieta por esta nueva intervención: «Cuando el médico le ha comenzado a explicar el procedimiento, le ha pedido que no le contara nada. Ya sabemos lo aprensiva que es para estas cosas. Lo único que ha pedido es que la seden al máximo para no enterarse de nada», ha revelado el reportero, que también dijo que la recuperación va a ser lenta, aunque ella quiere reincorporarse a su actividad lo antes posible. «Me han dicho que me tome la recuperación muy enserio, tengo que andar mucho y que llevar un chaleco superincómodo», dijo Lydia a Omar Suárez, al que reveló además que va a estar al menos dos días hospitalizada.