Lydia Lozano, a punto de ser operada de urgencia

No cabe duda de que no están siendo los mejores meses para Lydia Lozano. Y es que, después de la sonada “maldición” de Sálvame que acabó con las lesiones de Belén Esteban y Chelo García-Cortés, ahora le ha llegado el turno a su compañera. Así lo ha confirmado ella misma en vivo y en directo y entre lágrimas, aprovechando la conexión con el resto del elenco de colaboradores del programa de las tardes de Telecinco para dar el último parte de su salud.

Tras haberse roto un brazo en casa durante el pasado mes de abril y a consecuencia de una caída por la que tuvo que estar varios meses sin poder llevar a cabo su vida cotidiana con total normalidad, ahora Lydia Lozano tendrá que enfrentarse a otro varapalo. Este no es otro que una operación urgente por la rotura de una vértebra, razón por la que ha tenido que acudir, de inmediato, al hospital de La Milagrosa, en Madrid, junto a su marido Charly. Allí ha sido donde los profesionales médicos pertinentes le han desvelado el motivo de los fuertes dolores de espalda que estaba padeciendo en las últimas semanas y que hacían que fuera imposible acudir a su puesto de trabajo de manera habitual.

Según ha contado la comunicadora, estas dolencias han ido in crescendo con el paso de los días, llegando a estar este mismo fin de semana “permanente en la cama sin poder hacer absolutamente nada”. De esta manera, a Lydia no le quedaba más remedio que armarse de fuerza para ir a urgencias a que los médicos le dieran un diagnóstico que probablemente no esperaba. Asimismo, será el próximo jueves cuando Lozano sea ingresada para pasar por quirófano con una fisura en la octava vértebra habiendo pasado hoy mismo por las pruebas preoperatorias propias de los días anteriores a una intervención quirúrgica.

Pero, ¿qué ha hecho que una de las vértebras de la periodista se haya lesionado de esta manera? Cabe destacar que la colaboradora sufre de osteoporosis, una enfermedad que tiene como efectos secundarios el adelgazamiento y debilitación de los huesos. Es por ello que la séptima vértebra de su columna ha terminado aplastando a la octava, haciendo que Lydia cada vez tenga más dolor y se vea obligada a someterse a una operación de “recuperación lenta” y “largo tiempo de baja”, como han confirmado los profesionales del centro hospitalario en el que será intervenida a Omar Suárez, que ha asegurado que será una “recuperación lenta, tendrá que llevar chaleco y caminar mucho”.

Hundida en un mar de lágrimas, Lydia no ha podido evitar derrumbarse al contar todo a lo que se va a tener que enfrentar en las próximas semanas y meses, aunque, como no podía ser de otra manera, cuenta con el apoyo de sus compañeros y de sus seres queridos en una andadura que no apunta a ser nada fácil para ella.