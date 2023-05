Albano cuenta la verdadera historia de la desaparición de Ylenia

Han pasado casi tres décadas desde que desapareciera Ylenia Carrisi. La hija de Romina Power y el cantante Albano fue vista por última vez a principios del mes de enero del año 1994 y desde entonces, se le perdió la pista. En aquel momento, Ylenia tenía 23 años y había tomado la decisión de tomarse un período de descanso en sus estudios para recorrer diferentes países. Ylenia estuvo varios meses en Belice antes de marcharse a Nueva Orleans, donde se perdió su rastro. Desde que desapareciera, sus padres emprendieron una cruzada para localizarla, sin éxito, hasta que en diciembre de 2013 se la declaró oficialmente desaparecida. Nunca se supo la verdad sobre lo que había ocurrido con Ylenia pero ahora su padre ha contado datos que no habían trascendido.

Ha sido en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, con motivo de su 80 cumpleaños. Unas declaraciones en las que Albano revela la angustia y el dolor que supuso para él la desaparición de Ylenia, así como detalles sobre la búsqueda de su hija: «Era terrible. Pensé que Dios me había abandonado», ha dicho el cantante, que ha reconocido que llegó a perder las ganas de vivir.

El artista ha desvelado que recurrió a todos los medios a su alcance para intentar encontrar a su hija. Según ha contado, rastreó todos sus movimientos y reconstruyó sus rutinas: «Reconstruí su última noche hora por hora. Hablé con testigos. Conocí a Masakela, quien también había estado en prisión, pero negó cualquier culpabilidad», ha asegurado el italiano, que gracias a sus investigaciones pudo llegar a algunas conclusiones que hasta ahora no se conocían. «Interrogué a la última persona que la vio, el guardián del puerto. Estaba sentada junto al río, él le advirtió que no podía quedarse allí. Pero Ylenia le dijo: ‘Yo pertenezco a las aguas’, y se zambulló en el río… Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Mississippi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue», ha contado.

Unas declaraciones con las que el italiano zanja de manera definitiva todas las especulaciones de los últimos años en torno a la desaparición de su hija Ylenia. Albano además ha contado cómo fueron los últimos días que pasó con ella: «Nos acompañó a Moscú y a Estados Unidos, donde rodamos un documental, América perdida. Por eso fuimos a Nueva Orleans y allí tuvo su fatídico encuentro con un hombre llamado Masakela». Tal como ha comentado, Ylenia se trasladó a Belice con el fin de escribir un libro, ya que parece que le gustaba mucho reflejar en el papel sus reflexiones. Sin embargo, en su estancia en Belice vivió amenazada por un hombre y por eso regresó a Nueva Orleans.