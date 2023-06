Bizarrap saca la bandera de España en el feudo comunista de Rivas: “Siempre me trataron muy bien aquí”

El conocido DJ Bizarrap revolucionó el festival Bombastic Land pasado 16 de junio al lucir la bandera de España antes de uno de sus conciertos. El evento tuvo lugar en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, un feudo de la izquierda donde siempre ha gobernado IU y PSOE. Ahora bien, en estas últimas elecciones municipales del 28 de mayo la lista más votada ha sido la del Partido Popular.

El artista, que apareció en el escenario envuelto en la enseña nacional, dió las gracias a sus seguidores españoles por el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. «Desde que empecé hace 6 años ustedes en España me tratan con muchísimo cariño desde el principio. En España y en Argentina siempre desde el arranque me trataron muy bien así que quiero decirles que estaré agradecido por siempre», dijo el compositor argentino. Acto seguido se acercó al centro del escenario y posando con la bandera desplegada se hizo una foto con el público de fondo.

Pero ¿Quién es Bizarrap? Su nombre es Gonzalo Julián Conde, nació en Ramos Mejía, Argentina (1998) y comenzó su carrera musical en el año 2017. En aquel momento el artista subía ediciones de batallas de rap argentinas en sus redes sociales. Estos trabajos audiovisuales le fueron haciendo cada vez más conocido y terminó participando como productor de canciones de artistas argentinos. Actualmente Bizarrap es productor discográfico, DJ y compositor argentino. Es conocido por sus BZRP Music Sessions y su BZRP Freestyle Sessions. Entre 2021 y 2022 fue nominado a los premios Grammy Latinos en las categorías de «mejor fusión/interpretación urbana», «mejor canción rap/hip hop», «mejor artista nuevo», «productor del año» y «mejor interpretación reggaeton».

Ahora bien, la colaboración que realizó con Shakira sacando el Bzrp Music Sessions, Vol. 53 logró romper 4 récords Guiness: récord de la canción latina con más reproducción en 24 horas, La que alcanzó 100 millones de vistas más rápidamente, la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas y la canción latina más reproducida en una semana.

Además el pasado mes de mayo la revista TIME eligió al artista argentino como uno de los 10 líderes de la próxima generación. Según el ranking elaborado por la revista estadounidense, se destaca el ascenso meteórico del artista de 24 años en la industria musical, habiendo batido ya unos cuantos récords musicales. «Bizarrap cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real», señalan en el artículo sobre Bizarrap, que en los últimos años se ha convertido en uno de los mejores productores del mundo.

Respecto a las famosas Music Sessions de Bizarrap, desde la publicación norteamericana agregan que: «el productor y sus invitados graban un video musical simple para una canción original compuesta en conjunto, que a menudo presenta su característico brillo electropop».

Bizarrap’s meteoric but unconventional rise signals a shift in the music industry, proving that newcomers don’t have to follow a certain path to find their audience.

