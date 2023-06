Bizarrap se alía con Inditex y lanza una colección de ropa para Bershka

Inditex se ha aliado con uno de los productores del momento en todo el mundo, para presentar Bershka ft. BIZARRAP, una nueva colección de ropa unisex que promete convertirse en un absoluto éxito de ventas, al tratarse de una figura con tanta influencia como el productor argentino.

Para esta colección, Bershka interviene los códigos estéticos del universo Bizarrap, con motivos gráficos que hacen referencia al músico argentino, prendas en las que se puede encontrar el característico BZRP que se ha convertido en la seña de identidad de sus gorras.

En algunas de las prendas que forman parte de la colección del músico con la firma de Inditex, también hay ilustraciones de la figura del famoso productor, simulando su silueta con su característica gorra y sus grandes gafas.

Por otro lado, cabe destacar que el negro y el blanco son los colores principales de la cápsula de Bershka ft. BIZARRAP, siendo los dos tonos protagonistas que en algunas prendas se combinan con pequeños detalles en tonos gris, azul y lila como colores secundarios.

No es la primera vez que Bershka se alía con un reconocido artista para crear una colección de moda. La marca de Inditex también se alió anteriormente con la artista catalana Bad Gyal, con C Tangana así como con la diseñadora Pepa Salazar, responsable del vestuario de la gira de artistas de la talla de Aitana y Rosalía.

Una estrategia de la empresa para llegar a aquellos fans que aún no fueran clientes de su marca, así como a clientes habituales. De esta forma, su alianza con Bizarrap no ha sido ninguna sorpresa, ni tampoco un secreto que va a ser un auténtico éxito.

Check out the new collection BERSHKA ft. BZRP!

What is your fave piece?https://t.co/znBgleWm9P pic.twitter.com/gJfuDFzkQj

— BERSHKA (@Bershka) June 9, 2023