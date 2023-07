Bertín Osborne toma la medida más drástica sobre su paternidad

No se habla de otra cosa. La nueva paternidad de Bertín Osborne ha revolucionado a la crónica social y cada vez son más los testigos que tienen algo que aportar. La última en hablar ha sido Chabeli Navarro, supuesta exnovia del presentador. Chabeli es un rostro conocido en Telecinco porque ha participado en muchos programas. En su momento nadie le creyó. Aseguraron que mantenía un romance con Bertín, pero acusaron a la modelo de estar buscando fama y la historia se quedó ahí. Ahora hay nuevos problemas.

Chabeli Navarro ha asegurado que se quedó embarazada de Bertín Osborne y que el cantante le convenció para que interrumpiera el embarazo. La reacción del artista no se ha hecho esperar. Bertín ha tomado una decisión tajante para frenar el revuelo. No consiente que nadie ensucie su imagen y asegura que todo lo que ha contado Chabeli es mentira. En su momento negó estar saliendo con ella y ahora promete que ni le dejó embarazada ni le convenció para que abortase.

La drástica decisión de Bertín Osborne

La situación se ha complicado mucho y lo peor de todo es que Gabriela Guillén, madre del nuevo hijo de Bertín, no está acostumbrada a ser el centro de la noticia. “Le tiemblan las manos”, ha asegurado el presentador en sus redes. Ha dado la cara por ella y ha advertido de algo. Va a estar pendiente de todo lo que se cuente porque no va a tolerar ninguna mentira. Quiere proteger a la madre de su bebé, a pesar de que en un primer momento reconoció que no era un niño “ni buscado ni deseado”.

Bertín Osborne ha tomado una drástica decisión para protegerse en medio de esta tormenta: va a demandar a Chabeli Navarro. Sus abogados han emitido un comunicado asegurando que han emprendido acciones legales contra la modelo. También han explicado que Bertín tiene muchas pruebas en su poder que supuestamente demuestran que Chabeli no está contando la verdad.

El comunicado de los abogados

No hay vuelta atrás. Bertín Osborne ha dado luz verde a la demanda y dentro de un tiempo tendrá que verse las caras con su presunta ex en los tribunales. “Nuestro cliente, don Norberto Ortiz Osborne, ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por doña Isabel María Navarro, publicadas hoy en una revista de gran difusión”.

La situación de Chabeli se ha complicado. Los abogado de Bertín aseguran que van a desmontar su versión. “En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder, que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por doña Isabel Maria Navarro, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a don Norberto Ortiz”.

Chabeli Navarro no tiene miedo

La influencer continúa su carrera mediática. Aparecerá en ‘Fiesta’, programa de Telecinco, para dar más explicaciones. En sus redes sociales ha asegurado que no tiene miedo y que va a llegar al final de esta historia. Promete que su objetivo “no es hacer daño”, pero quiere sincerarse.