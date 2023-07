Emma García, contundente con Bertín Osborne: “No me metas en el mismo saco que a todas”

Desde que se reveló que Bertín Osborne volvería a convertirse en padre a los 68 años junto a Gabriela Guillén de 36 años, han corrido ríos de tinta sobre el presentador y cantante. La polémica ha llegado también a su vida a raíz de esta noticia y el hombre ha querido pronunciarse para tratar de parar las críticas. En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, ha querido lanzar un mensaje a los medios en el que ha incluido a Emma García.

Osborne hizo algunos comentarios sobre su paternidad no demasiado acertados que dieron pie a que los rumores y comentarios fueran aun peores. En el vídeo llama la atención directamente a varias periodistas entre las que aparece la presentadora de Fiesta. “Me conocéis todos, hemos trabajado juntos y algunas sois amigas mías. Y estoy hablando de Sandra (Barneda), de Sonsoles (Ónega), estoy hablando de María Patiño, de Emma (García), algunas habéis sido hasta compañeras mías… No podéis seguir con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy diciendo”, intentaba esclarecer.

Emma García ha respondido a esta alusión en Fiesta tras reincorporarse al programa. En primer lugar, ha querido pedir respeto y objetividad. Poco después, los colaboradores han comenzado a comentar el vídeo de Bertín. “Hacía tiempo que no veía a Bertín así, sobrepasado por la situación, no enfadado, pero sí sobrepasado con la situación”, comentaba la presentadora. Como ya se ha dicho anteriormente, los titulares sobre su paternidad han inundado los medios y la propia Emma ha notado el cansancio del intérprete dudando de “si ha dormido algo esta noche porque su cara le delata”.

Sobre su mención, la presentadora ha sido muy profesional y educada. “Bertín, yo todavía no he hablado”, aclaraba la periodista. “Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras, compañeras y amigas y me incluye con todo el cariño”, expresaba la vasca. “Nos ha extrañado que no sepa gestionar todo este asunto. Le ha superado la cobertura que está teniendo. No nos tiene que meter en el mismo saco. Aquí cada uno tiene su programa, sus redactores, su directora…”, ha señalado Emma García. Con esto quería decir que no todos los programas habían hablado de la misma forma de él. “Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no”, opinaba ahora sí la presentadora.

Con lo que no estaba de acuerdo Emma era con las primeras declaraciones que hizo Bertín Osborne y que fueron las más sonadas y polémicas. “Esas palabras, a mí, personalmente no me han parecido adecuadas. Es verdad que luego Bertín ha reflexionado y ha matizado esas palabras, también hay que decirlo”, finalizaba el tema la conductora de Fiesta.