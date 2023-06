Emma García: reproche a Raquel Bollo por la actitud de Alma Bollo

Emma García ha sido una de las últimas en pronunciarse sobre la actitud de Alma Bollo. La presentadora de Fiesta quiso dar su opinión sobre la trifulca de la concursante de Supervivientes 2023 con Isa Pantoja, así como el tenso momento de Raquel Bollo y sus hijos en los pasillos de Telecinco, que obligó a intervenir a los miembros de seguridad de la cadena.

Tras estos hechos, Emma García aprovechó que Raquel Bollo, se encontraba presente en el plató de Fiesta este fin de semana, para incidir en la mala actitud de su hija, Alma Bollo, con su compañero Carlos Sobera al que trató de malos formas en la última gala del programa.

“Se portó mal”, destacó la presentadora de Fiesta, sobre la actitud de la joven en la última entrega de Supervivientes Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera, donde el presentador tuvo que interceder en varios momentos de la noche.

Analizamos el ‘belenazo’ de anoche junto a una de las protagonistas del último poli de Belén Esteban, Raquel Bollo 💥 Arranca #FiestaT5 en @telecincoes con @EmmaGarciaWeb 🥳🎉 🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/fWeSPAXC6w — Fiesta (@fiestatelecinco) June 17, 2023

«Para mí, Alma ha sido una buena superviviente, pero cuando ha salido no sé qué le ha pasado. No he entendido a Alma e incluso me ha decepcionado», aseguraba Emma García con Raquel Bollo presente en el plató, haciendo hincapié en lo irrespetuosa que fue Alma con Carlos Sobera.

«El otro día con Sobera, de repente dije: ‘¿Y esta soberbia de Alma?’. Es que no me pegaba porque la había visto de otra manera. Ahí pensé: ‘¡Qué mal se está portando con un presentador!’. No encontré el sentido», le reprochó Emma a Raquel Bollo.

Ante estas palabras, Raquel Bollo negó que Alma se hubiese enfrentado con Sobera, justificando que el enfado de su hija era con Isa Pantoja, quien le había llamado “soberbia”. No obstante, la presentadora siguió sin entender el comportamiento de la joven con Carlos Sobera.