Belén Rueda habla abiertamente sobre sus problemas de salud

Belén Rueda es una de las actrices más importantes de nuestro país. Lleva muchos años trabajando delante de las cámaras y ha conseguido conectar con el espectador mejor que nadie, por eso cada vez abre más parcelas de su vida privada. En noviembre de 2023 acudió de invitada al programa ‘El Hormiguero’ para presentar ‘La Ermita’, una de sus últimas películas, y durante la entrevista hizo una confesión que no dejó indiferente a nadie. Le explicó a Pablo Motos que era muy importante descansar, algo que ella aprendió después de sufrir un ictus. Su equipo médico le recomendó que se tomase la vida con más calma. Belén reconoce que durante una época dormía «tres o cuatro horas al día» y aquello le terminó pasando factura.

Afortunadamente Belén Rueda estaba acompañada cuando empezó a notar los primeros síntomas. Era una época en la que tenía mucho trabajo y pensaba que su obligación era dar lo mejor de ella, así que empezó a reducir sus horas de descanso. La artista ha aprendido que esta actitud es un gran error. Admite que es muy perfeccionista, pero se ha dado cuenta de que si quiere conseguir la perfección debe estar al 100% y para ello tiene que dormir el tiempo que recomiendan los especialistas.

«Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo muy corto. Pero mi hermana vino y llamó a la ambulancia (…) Entonces vino la ambulancia y me llevaron al hospital. Y fue un ictus transitorio. Me pegué un buen susto y me dijeron que era por estrés», desveló delante de Pablo Motos para que los espectadores de ‘El Hormiguero’ tomen conciencia de este problema. La protagonista de ‘El Orfanato’, ‘Los ojos de Julia’ o ‘Perfectos desconocidos’ ha vuelto a hablar de este tema y en esta ocasión ha dejado claro que está completamente recuperada.

Belén Rueda se sincera sobre su salud

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Belén Rueda ha dado una nueva entrevista y ha explicado en qué momento se encuentra. Antes de profundizar en su esfera privada debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La artista está protagonizando un nuevo proyecto, una película titulada ‘Eva & Nicole’, por eso todas sus declaraciones terminan convirtiéndose en tendencia. En las últimas horas todo el mundo está hablando de lo mismo y Belén no ha tenido más remedio que dar un paso adelante para aclarar la situación.

La artista preocupó a sus queridos seguidores cuando desveló su problema de salud en ‘El Hormiguero’ y ahora ha querido calmarles. «Gracias a Dios, no me pasó nada. De hecho, mi neurólogo me dice que ahora estoy mejor que antes porque me descubrieron un aneurisma y me operaron, si no, me hubiera dado un ictus gordo», ha declarado durante una charla con la revista ‘Pronto’. «No sé dónde va a ir el stent que tengo en la cabeza, lo mismo me lo encuentro un día en el suelo. Pero no hay que vivir con miedo».

El lado más personal de Belén Rueda

Belén Rueda tiene 58 años y es una de las mujeres más importantes de nuestra crónica social. Los paparazzi llevan mucho tiempo siguiendo su vida privada, pero es la propia Belén la que transmite ciertas informaciones para no generar ningún estándar. Esa es la razón por la que en su momento desveló que había tenido un ictus. Con la misma naturalidad habló de sus hijas y lo hizo para calmar las dudas del público.

«Mi hija, que la mayor es actriz, ha trabajado con Nuria Roca. Muchas cosas que yo le decía me venía diciendo que ‘Nuria me ha dicho que tal…’ y yo tan feliz», declaró durante su participación en ‘El Hormiguero’. Aprovechó ese momento para piropear a Maya, una joven actriz con la que trabajó en ‘La Ermita’. En aquel momento solo tenía 8 años y Belén quedó prendada de ella porque había muchas cosas que le recordaban a sus hijas.

«Maya es una niña que tiene un don. Estos actores tienen una pequeña intuición que tú les explicas algo y lo entienden a la primera. Ha sido muy fácil trabajar con Maya; es una niña muy generosa. Yo con ella era muy cariñosa, pero con el personaje, que era muy antipático, no lo era: y eso al principio le chocaba», comentó al respecto.

Hay algo que ha cambiado en la vida de Belén Rueda

Belén entabló una amistad especial con la pequeña actriz. No obstante, aseguró que terminaba creando vínculos muy especiales con todos sus compañeros porque pasa muchas horas con ellos. «Hay una cosa que hago en todos los rodajes: el mejor regalo que me pueden hacer es la claqueta de la última secuencia que hemos rodado. Se producen relaciones muy intensas durante dos o tres meses, y cuando terminas tienes una sensación de amputación, de vacío, pero también de emoción».

Rueda se implica tanto que su agenda personal se reduce a la mínima expresión. «Yo es que me tiño en casa porque no tengo tiempo de ir a la peluquería», le explicó a Pablo Motos. Este tipo de cosas cambiaron cuando tuvo su problema de salud.