Amenaza de borrasca italiana: Jorge Rey confirma el giro del tiempo el Viernes Santo

Jorge Rey confirma el giro del tiempo del Viernes Santo, ante la amenaza de una borrasca italiana. Lo que está por llegar es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Será el momento de empezar a ver llegar una novedad que afectará de lleno a una parte del país. Aunque las procesiones pueden estar a salvo, lo que tenemos por delante en estos días es un importante cambio que puede golpearnos de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como hemos visto, este tiempo primaveral, nos guarda más de una sorpresa que deberemos empezar a ver llegar. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que podría acabar siendo la que nos hará ver en estos días un giro radical totalmente inesperado que podría acabar siendo el que nos golpeará con más fuerza en estas próximas jornadas. Los expertos como Jorge Rey no dudan en darnos algunas pinceladas de lo que podría pasar en breve, con una borrasca italiana con nombre propio que parece que va a llegar con mucha fuerza en estos días.

La borrasca italiana amenaza con fuerza

Llega una amenaza con fuerza, una importante borrasca italiana que parece que no entenderá que estamos ante unas fechas señaladas del calendario. Este experto del tiempo no dudará en darnos algunos elementos esenciales que serán claves en estos días.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un giro de guion para el que quizás no estamos del todo preparados. Después de unos días en los que la inestabilidad ha acabado imponiéndose, lo que está por llegar, podría acabar siendo algo mucho peor en fechas señaladas.

Este tipo de elementos, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, podrían acabar siendo esenciales. Es hora de hacer realidad un cambio de tendencia que sería el que nos acompañará en breve.

Una nueva amenaza marcará esta Semana Santa y lo hará de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor, con algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos afectarán en unos días marcados por el tiempo, Jorge Rey no duda en explicarnos lo que nos espera.

Jorge Rey confirma el giro en el tiempo de Viernes Santo

Este Viernes Santo confirma Jorge Rey el giro en el tiempo que tenemos por delante, son días de apostar claramente por una situación del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, de tal forma que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Tal y como nos explica en este último vídeo viral, tendremos que empezar a prepararnos para un giro importante en el tiempo que podría afectarnos de lleno. Será el momento de empezar a pensar en algunos cambios que golpearán con fuerza esta parte del país.

Para la AEMET no hay duda alguna, hay algunas zonas en alerta que deberemos tener en consideración: «Las altas presiones se irán extendiendo desde el Atlántico hacia Europa y dejarán un tiempo estable en la Península y en Baleares con predominio de cielos poco nubosos o despejados, si bien con abundante nubosidad en el tercio norte que a lo largo del día irá a menos. Se prevén precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo, pudiendo afectar también al Cantábrico oriental y con tendencia a cesar. Serán en forma de nieve por encima de 1200/1400 metros. Poco nuboso o despejado también en Canarias, con tendencia a nublarse con nubes medias y altas al final. Probables bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, así como en interiores de Galicia y puntos de la meseta Norte. Temperaturas máximas en aumento, exceptuando Canarias y tercio sur peninsular con pocos cambios, e incluso con descensos en litorales del sur. Los aumentos podrán ser notables en montañas del norte. Las mínimas descenderán en la mayor parte de los tercios norte y este peninsulares, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Rachas muy fuertes de viento del norte en Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán y norte de Baleares. Soplará viento moderado de norte y nordeste en Canarias, litorales de Galicia, cuadrante nordeste peninsular y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán y norte de Baleares. Viento moderado, del oeste en el Cantábrico amainando, y arreciando de levante en el Estrecho. Viento flojo de componentes norte y este en el resto».