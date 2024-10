Belén Esteban recibe el palo definitivo: «No hay que alegrarse nunca de…»

Toño Sanchís, ex representante de Belén Esteban, ha vuelto tras varios años de silencio. En 2018 perdió el juicio contra la colaboradora y la justicia determinó que tenía que pagar 600.000 euros. Esta derrota legal, sumada a la tormentosa relación que ambos mantenían, lo llevó a mantenerse al margen de la opinión pública durante un tiempo, mientras Belén seguía creciendo en televisión, pero nada es eterno y ahora la situación es muy diferente.

Toño Sanchís ha roto su silencio y ha dejado un contundente mensaje dirigido a la que fuera su representada. Durante una entrevista reciente, el empresario no dudó en hacer alusión a la situación de Belén Esteban tras la cancelación de ‘Sálvame’, el programa que la catapultó al estrellato. Cuando fue preguntado sobre ella, su respuesta fue tajante: «Paso. Pasa palabra». A pesar de evitar hablar directamente de Belén, no pudo evitar dejar caer un mensaje cargado de resentimiento: «El tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse del mal ajeno porque mira luego cómo te vuelve».

Toño Sanchís no mencionó a Belén Esteban directamente, pero el dardo lanzado fue evidente. La relación entre ambos se rompió de manera pública, con acusaciones mutuas que terminaron en los tribunales. Belén, desde su posición de colaboradora estrella en Mediaset, siempre tuvo una ventaja en el conflicto, mientras Toño veía cómo su carrera y reputación sufrían un duro golpe.

Ahora, con la salida de Belén del espacio televisivo que durante años dominó, Toño Sanchís aprovecha para recalcar que la vida da muchas vueltas, sugiriendo que lo que le ocurrió a ella es el resultado de sus acciones pasadas. «Yo le deseo trabajo a todo el mundo, siempre. No como a mí, que no me lo deseaban», ha apuntado al respecto.

El resurgir de Toño Sanchís

A pesar de su duro revés en los tribunales, Toño Sanchís asegura haber encontrado un nuevo equilibrio en su vida profesional. Según confesó en la entrevista, ha cambiado de rumbo y ahora está involucrado en la producción audiovisual, específicamente en la creación de teleseries. «Estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase», explicó, haciendo hincapié en que ha dejado atrás la etapa más difícil de su vida. Aunque reconoce que fue un momento complicado, su objetivo ahora es seguir adelante con su carrera.

«No es fácil olvidar, pero se apartan las cosas porque el día a día tiene que seguir», comenta cuando le preguntan si le guarda rencor a Belén. Aunque dejó claro que no todo está superado, su enfoque está en su bienestar actual y en lo que está construyendo en esta nueva fase profesional.

¿Cómo es la nueva vida de Belén Esteban?

Belén Esteban ha tenido que adaptarse a unas circunstancias muy distintas desde que cancelaron ‘Sálvame’. Aunque sigue vinculada al mundo televisivo como colaboradora en el programa ‘Ni que fuéramos’ de TEN, su presencia mediática ha cambiado notablemente. Su participación en programas como ‘La Revuelta’ de David Broncano en TVE ha demostrado que sigue siendo un personaje relevante, pero ya no con el mismo poder e influencia de antaño.

La situación de Belén Esteban ha generado numerosas especulaciones sobre su futuro profesional y, aunque ella ha asegurado en varias ocasiones estar tranquila, lo cierto es que su vida ha dado un giro importante desde que dejó de ser uno de los rostros de Mediaset.

El cambio de actitud de Belén Esteban

Belén Esteban ha mostrado su faceta más conciliadora al hablar de Jesulín de Ubrique, su ex pareja y padre de su hija. Este cambio de actitud no ha dejado indiferente a nadie. Después de que el torero sufriera un microinfarto, Belén mostró su preocupación por su estado de salud y le deseó una pronta recuperación. «Le deseo que esté bien, que se recupere. Está haciéndolo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas», comentó en ‘Ni que fuéramos’.

Mientras Toño Sanchís parece haber encontrado su propio camino lejos de los escándalos, el futuro de Belén Esteban es menos claro. Si bien sigue siendo un personaje popular, su protagonismo en la televisión ha disminuido desde el fin de ‘Sálvame’. La relación entre ambos continúa marcada por la tensión y el resentimiento. Esto quiere decir que Belén tiene un nuevo enemigo. Jesulín ya no es el único en su lista negra.

Aunque ha intentado seguir adelante con su vida profesional y personal, las palabras de Toño sugieren que el pasado aún está presente y que las heridas de su relación no han cicatrizado del todo. Ambos personajes, que alguna vez fueron inseparables en el ámbito laboral, parecen haber tomado caminos completamente opuestos, pero sin olvidar del todo lo que vivieron juntos. Belén insiste en que su ex representante le debe dinero. ¿Quién dice la verdad y quién ganará la batalla definitiva?