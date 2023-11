Qué pasó con los 400.000 euros que le debe Toño Sanchís a Belén Esteban

Belén Esteban empezó a trabajar en los medios de comunicación gracias a su relación con Jesulín de Ubrique. Asegura que todo sucedió de forma casual y que nunca había pretendido hacerse famosa. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que había nacido para entretener a los espectadores, de hecho ha trabajado con los rostros más importantes del momento. Su primera oportunidad se la dio Ana Rosa Quintana, quien le propuso trabajar en su equipo en calidad de colaboradora. También ha dado entrevistas en prensa escrita que ya han pasado a la historia del corazón e incluso ha participado en varios concursos de Telecinco.

Belén Esteban puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria formidable. Gracias a esto ha ganado mucho dinero, por eso el público se quedó sin palabras cuando anunció que tenía un problema económico. Belén insiste en que este conflicto no es responsabilidad suya. Asegura que Toño Sanchís, su antiguo representante y hombre de confianza, no gestionó sus cuentas de forma correcta. Incluso le acusa de haberse quedado con dinero que supuestamente no le correspondía. En concreto le reclama 400.000 euros que, según ella, sigue sin recibir.

Belén Esteban no perdona a Toñi Sanchís

Belén Esteban confiaba plenamente en Toño Sanchís, tanto es así que su nombre aparecía en su testamento. La antigua princesa del pueblo reconoce que nunca ha sido buena haciendo cálculos, de ahí que depositara estas tareas en el representante. Toño defiende en que era mucho más que un trabajador para Belén. Es mas, varios compañeros de Esteban son testigos de que Sanchís ha estado a su lado en todo momento, ayudándola en todo lo que ha hecho falta. Según él, la colaboradora le ofreció un sueldo más alto, que es el mismo sueldo que presuntamente le reclamo tiempo después.

Belén Esteban llevó a Toño Sanchís a los tribunales y la justicia le dio la razón. El mánager perdió su casa para subsanar la deuda que tenía con la tertuliana, pero todavía queda un dinero en el aire que ha terminado con la paciencia de Belén. Esta última insiste en que nunca podrá perdonar a su antiguo amigo. Asegura que lo que más le dolió fue la traición personal, independientemente de las cuestiones económicas.

La vida de Belén cambió en 2015

Belén Esteban empezó a desconfiar de Toño en 2015. Se dio cuenta de que sus cuentas no cuadraban y pidió ayuda a unos auditores profesionales para que descubrieran que estaba pasando. Según su versión, el representante tardó mucho tiempo en darle algunas facturas y ahí se dio cuenta de que tenía algo que esconder. Sanchís operaba con una empresa llamada Lorant que fundó en 2007. Esta empresa ha representado a famosos de la talla de Terelu Campos, pero en la actualidad está muy tocada debido a los problemas que tuvo con la ex de Jesulín de Ubrique.

La nueva vida de Toño Sanchís

Toño conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y ha logrado salir adelante. Sigue representando a rostros conocidos, pero sus labores ya no están relacionadas con el mundo del corazón. Sin embargo, belén le sigue teniendo presente y le nombra con frecuencia para que nadie olvide lo que pasó en 2015. «Me debe todavía 400.000 euros, se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca. Y la justicia no le puede pillar», declaró la colaboradora en ‘Sálvame’.