El aviso de José Antonio Maldonado que revienta la Semana Santa: llegan 3 fenómenos de riesgo a España

José Antonio Maldonado lanza un aviso que revienta la Semana Santa, son 3 fenómenos de riesgo que golpearan con fuerza España. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de situaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando un antes y un después. Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, acabarán marcando unas jornadas que hasta la fecha desconocíamos. El riesgo puede estar activado en unas jornadas en las que parecerá que volvemos atrás en el tiempo.

Este experto no duda en darnos una serie de consejos importantes. En especial si lo que queremos es hacer actividades al aire libre, tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Son días de visualizar determinados cambios que, sin duda alguna, se convertirán en la antesala de algo más. De un giro radical que podría convertirse en un cambio de tendencia al alza en estas jornadas en las que cada detalle contará de una forma diferente. José Antonio Maldonado revienta estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, estos fenómenos de riesgo a España pondrán estos territorios en riesgo.

Revienta la Semana Santa este aviso de José Antonio Maldonado

El experto en el tiempo José Antonio Maldonado, no duda en darnos algunos detalles de lo que nos está esperando. Son jornadas de conocer un poco mejor determinadas situaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

En unos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un destacado giro de guion que podría convertirse en la antesala de algo más. Estaremos a merced de una novedad que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que quizás esperaríamos encontrar un tiempo más primaveral, parecerá que retrocedemos a un invierno que llega con fuerza.

La previsión del tiempo cobra protagonismo ante unos días de desplazamientos o de actividades que suponen salidas al exterior que pueden acabar de marcar unas jornadas que con mal tiempo adquieren peligrosidad. Es más importante que nunca estar pendientes de estos fenómenos que pueden hacer de una ruta aparentemente segura, en un riesgo.

Habrá 3 fenómenos que, según este experto, pueden afectarnos de lleno en esta Semana Santa en la que tocará estar muy pendientes de un cielo en el que aparecen importantes novedades.

Estos son los 3 fenómenos de riesgo a España

Nos esperan 3 fenómenos de riesgo a España en estos días de cambios en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. En especial si tenemos que hacer cualquier desplazamiento o plan al aire libre lo que puede pasar es algo realmente inesperado.

Tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo: «La Semana Santa comenzará con tres fenómenos de riesgo: el viento huracanado en puntos del noreste y Baleares, un temporal de mar muy duro en Cataluña y el mar Balear y las lluvias intensas en Baleares de este domingo. En el extremo norte caerán más de 100 l/m², pero con intensidades moderadas estos días. De momento, con la situación actual la concentración de granos de polen de plátano de sombra es moderada en el centro y norte de la Península y también la mayor parte del sur, si bien en el sur de Andalucía al igual que en el noreste y en el noreste es elevada. Las ortigas tienen concentración elevada en el sur y en el noreste y moderado en el centro. Por otra parte, en cuanto al ciprés la concentración polínica es moderada en parte del sur, el centro y el noroeste. El olivo comenzará a dar problemas a lo largo del mes de abril».

Siguiendo con la misma previsión: «Se producirá un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en las regiones del norte y en las mediterráneas. Predominarán los vientos de componente norte y noreste en el cuadrante nororiental y en Baleares: atención a las rachas huracanadas en el Pirineo, con avisos rojos, y en el archipiélago balear, que será uno de los fenómenos de riesgo en este comienzo de la Semana Santa. El lunes continuarán produciéndose precipitaciones en las regiones cantábricas, la cuenca alta del Ebro, el Sistema Ibérico y los Pirineos. Es posible que persista la inestabilidad en Baleares y se extienda al extremo sureste peninsular, zonas en la que podría llover. Subirá la cota de nieve con respecto al día anterior, situándose entre 500/600 m al principio, tendiendo ascender en los distintos sistemas montañosos del norte. Despejado en el sur peninsular y de Canarias, donde seguirá habiendo calima. Las temperaturas diurnas repuntarán. Se esperan heladas débiles en la meseta norte y lo sistemas montañosos. Soplará tramontana fuere en el Ampurdán, cierzo fuerte en la cuenca del Ebro y vientos del norte, también fuertes en las cordilleras de la mitad septentrional. Alisios con picos intensos en Canarias».