Así es Lucía Guerrero, la exnovia de Íñigo Onieva con la que mantiene una apretada relación

La relación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó no solamente ha convertido al empresario en el marqués de Griñón, también le ha situado en el punto de mira de muchos periodistas. Esto ha hecho que se posicione como un rostro muy cotizado en la crónica social, por eso hay tantos medios investigando en su pasado. Estas investigaciones no siempre han terminado bien. Recordemos que hace meses saltó a la luz que le había sido infiel a Tamara, de hecho rompieron el romance durante un tiempo. ¿Se ha portado igual Onieva con todas sus parejas?

Íñigo Onieva tuvo una novia antes de Tamara que se llama Lucía Guerrero y poco a poco van saliendo todos los secretos a la luz. El hijo de Carolina Molas pertenece a una familia acomodada de Madrid y siempre ha estado muy bien relacionado. Tiene fama ser un gran amante del ocio nocturno, pero lo cierto es que todos sus amigos hablan maravillas de él. ¿Tendrá la misma opinión Laura, la chica con la que compartió su vida antes de conocer a la marquesa?

A qué se dedica Lucía Guerrero

El historial amoroso de Íñigo Onieva es muy dilatado, pero hay una conquista que ha llamado poderosamente la atención. Sí, el romance que mantuvo con Lucía ocupó la atención de muchos medios porque la joven es artista, concretamente ha trabajado como actriz en proyectos importantes. Lo más curioso es que en la actualidad sigue teniendo contacto con Íñigo, tanto que se llegó a especular con la posibilidad de que acudiera a su boda con Tamara Falcó, enlace que tuvo lugar en el palacio de El Rincón.

Laura Guerrero lleva años dedicándose a la interpretación y ha tenido tiempo de hacer de todo. Ha tenido papeles secundarios y papeles protagonistas, pero todos han recibido buenas valoraciones. Entre las series que ha participado encontramos: ‘Águila Roja’ o ‘Luna, el misterio de Calenda’, pero también ha estado en películas como ‘Señor, dame paciencia’. Recordemos que la hermana de Íñigo también es actriz. Alejandra Onieva tenía muchas cosas en común con su anterior cuñada.

La faceta más divertida de Laura

Laura Guerrero es actriz y su talento incluso ha llegado a Hollywood, donde rodó con un actor de ‘Anatomía de Grey’ el thriller psicológico ‘Money’. Está preparada para desempeñar muchos registros y su talento no conoce fronteras. Disfruta entreteniendo al público y también lo hace en las redes sociales. Su perfil de Instagram acumula 43.000 seguidores, una cifra considerable. Algunas marcas se han interesado en ella y comparte parte de su vida con sus fans. Entre sus aficiones está el deporte y los viajes. Es decir, en su momento tenía muchas cosas en común con Íñigo Onieva.

Su relación actual con Íñigo Onieva

Laura se define como “pasional e intensa”. Ha dado algunas entrevistas, pero no ha hablado mucho sobre Íñigo Onieva, entre otras cosas porque no tiene nada que decir. Asegura que su romance fue hace tiempo y que siempre han disfrutado de una bonita amistad. “Desde entonces nos hemos llevado muy bien, somos buenos amigos”. Recordemos que los paparazzi les pillaron juntos de vacaciones, pero Tamara Falcó aseguró que entre ellos no había nada, que solo tenían amigos en común.