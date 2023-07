Vuelco en la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: lo que va a pasar con su matrimonio

Tamara Falcó e Íñigo Onieva por fin han logrado pasar por el altar, pero la situación se ha complicado mucho en las últimas horas. Antes de marcharse de luna de miel han protagonizado una nueva portada en su revista de cabecera, en esta ocasión hablando de la fiesta que hicieron después de la boda.

Tamara se cambió de vestido, protagonizó un romántico baile con su marido y vivió un momento muy romántico. Sin embargo, lo verdaderamente importante son las declaraciones que ha dado sobre este tema. Se ha sincerado con su publicación y ha dado un dato fundamental.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. Tamara piensa que Íñigo Onieva es el hombre de su vida, cree que ha triunfado el amor. No ha tenido en cuenta el consejo que le dio Isabel Preysler, quien consideraba demasiado arriesgado volver a apostar por el ingeniero. Isabel ha sufrido mucho por las infidelidades de Julio Iglesias y no quiere que su hija se vea en una situación parecida. Sin embargo, la marquesa de Griñón tiene las ideas claras y ha dado un paso más. Esto es lo que va a pasar con su matrimonio.

Tamara Falcó se somete a un tratamiento de fertilidad

Sí, Tamara Falcó quiere ser madre al lado de Íñigo Onieva. Según ha desvelado en su revista de cabecera, se ha sometido a un tratamiento natural que está sustentado en una base religiosa. Consiste en tomar una serie de vitaminas para prevenir algunos problemas y solucionar otros. Es un método innovador que le ha recomendado un amigo de su hermano Duarte, viene de Estados Unidos. El procedimiento es sencillo: han estudiado el cuerpo de la marquesa y le han proporcionado una serie de vitaminas que le vendrán bien para sus necesidades.

Íñigo Onieva ha desvelado que “tres es el número perfecto”, así que no se conforma con tener un solo bebé: sueña con formar una familia numerosa. La hija de Isabel Preysler ha vuelto a recibir críticas por este asunto. Ha dicho que Íñigo era “un rommate perfecto”, es decir, un compañero de piso. Algunos colaboradores de Telecinco, entre los que se encuentran Alessandro Lequio, no entienden que se refiera de esta forma a su nuevo marido. El conde cree que ni siquiera “han consumado”.

Íñigo Onieva, salpicado por un nuevo ataque

Alessandro Lequio piensa que Íñigo Onieva y Tamara Falcó todavía no han tenido relaciones. Cree que el empresario es demasiado dulce en sus declaraciones y que lo está intentado decorar todo. La marquesa habría seguido esta misma línea, según el punto de vista de Alessandro. “No puedes recién casada calificar a tu marido de roommate. En ningún momento habla de pasión”, expresa el colaborador. Sus compañeros le han dado la razón, pero no han estado a su lado cuando ha hablado de la vida íntima de la marquesa.

“Lo que tienen que hacer es el tracatrá”

Tamara Falcó intenta seguir los pasos de su madre, por eso no quiere que su nombre se asocie a ningún revuelo. Sin embargo, su situación es diferente. Ya ha protagonizado varios escándalos y hay colaboradores con mucha presencia que son duros con ella, como es el caso de Alessaandro Lequio.

“Entre la cursilería de él y la poca pasión de ella, es un matrimonio que no sé qué decirte, sinceramente. No puedes calificar a tu pareja como un roommate, como un compañero de piso, de la universidad. Ya lo dije la semana pasada, sigo convencido de que se fueron de luna de miel sin haber consumado el matrimonio. ¡Aquí lo que tienen que hacer es el tracatrá!”, ha expresado el ex de Ana Obregón.