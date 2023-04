Bombazo absoluto: Íñigo Onieva habla claro sobre el embarazo de Tamara Falcó

¿Está embarazada Tamara Falcó? La marquesa de Griñón se ha convertido en la protagonista del momento porque varios medios han asegurado que está en estado. ¿Es verdad? Su futuro marido se ha pronunciado y ha dejado las cosas claras, pero antes debemos analizar el contexto de esta noticia. Tamara es uno de los rostros más cotizados de la prensa del corazón. Sus exclusivas valen oro y todos lo saben. Muchas veces se ha rumoreado con su embarazado y ella lo ha negado, pero hay una explicación.

Tamara Falcó suele colaborar con una revista que siempre ha tratado bien a su familia. Lo más normal es que le dé la exclusiva a esta publicación, por eso nadie le cree cuando desmiente su embarazado. Cada vez son más los que aseguran que se ha puesto en manos de especialistas porque quiere traer un niño al mundo. De hecho ha estado desaparecida y los rumores han aumentado. Hay quien piensa que no da la cara porque está escondiendo un secreto, así que Íñigo Onieva no ha tenido más remedio que pasar a la acción.

Íñigo Onieva ha aclarado la noticia

Ya no hay marcha atrás. Íñigo ha hablado con un grupo de periodistas para dejar claro que Tamara Falcó no está embarazada. De hecho ha llegado a decir que le resulta molesto que siempre se esté hablando de lo mismo porque ambos lo han desmentido. No entiende que haya tantos rumores y ha explicado que su novia ha estado desaparecida porque no se encontraba bien. Algunos medios han asegurado que estaba siguiendo un tratamiento para quedarse en estado, de ahí su cambio de actitud, pero Íñigo lo niega.

El joven empresario ha reconocido que tanto él como Tamara quieren ser padres, aunque todavía no es el momento. Íñigo Onieva cada vez se muestra más distante con la prensa porque considera que no le han tratado como se merece. Recordemos que desde que le fue infiel a la marquesa su imagen cambió radicalmente. Dejó de ser el yerno perfecto para convertirse en un rostro hostil para muchos periodistas. Por ejemplo, Pilar Vidal, íntima amiga de Tamara Falcó, todavía sigue teniendo muchas dudas. Y no es la única.

Nuevas informaciones sobre el embarazo

Los últimos en sumarse ha esta campaña han sido los colaboradores de ‘Sálvame’. Pilar Vidal, que trabaja en el programa, asegura que no es verdad, que su amiga no está esperando un bebé. Sin embargo, es posible que Tamara le haya mentido para proteger una exclusiva. El reportero Kike Calleja ha conseguido la información y ha asegurado que varias personas de la familia Falcó conocen lo que está pasando. Todo ha cambiado desde que Íñigo ha desmentido la noticia. Ha aportado un dato clave: cuándo quiere ser papá.

La bomba de Íñigo

Es cierto que Íñigo Onieva ha desmentido el embarazo de Tamara Falcó, pero ha dado una noticia mucho más importante. Ha desvelado cuándo quieren dar el paso. Dice que “en unos meses” empezarán a plantearse la posibilidad. “Después de la boda”, ha dicho en la entrada de su casa. Un grupo de reporteros se ha desplazado hasta allí porque hay cierta preocupación. Desde que empezaron los rumores Tamara ha estado en un discreto segundo plano y esto es muy extraño en ella.