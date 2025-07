Enfado monumental con Dabiz Muñoz por lo que está pasando con los precios de su restaurante

La propuesta gastronómica de Dabiz Muñoz ha sido, desde sus inicios, sinónimo de creatividad, ruptura y vanguardia. Sin embargo, esa audacia que lo llevó a convertirse en uno de los chefs más reconocidos del mundo también empieza a despertar cada vez más recelos entre parte del público. En los últimos días, tanto los precios de algunos productos que ofrece en su restaurante del aeropuerto de Madrid como su reinterpretación de la paella han generado una oleada de reacciones que cuestionan si el límite entre la innovación y el exceso ya se ha sobrepasado.

La controversia ha comenzado con la publicación de un vídeo en TikTok grabado en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí, el usuario Pedro Blanco (@pedroblanco_94) documentó su paso por el local de Dabiz Muñoz probando dos de sus propuestas: un sándwich trufado de 16 euros y un smash croissant de seis. Aunque el tono inicial era de curiosidad, las conclusiones del vídeo y los comentarios generados por miles de usuarios acabaron convirtiéndolo en un fenómeno viral con tintes negativos. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, los precios de Dabiz no están al alcance de todos y eso es lo que está indignando al público.

El enfado con Dabiz Muñoz

Dicho testigo no escatimó en detalles al describir su experiencia. El sándwich le pareció aceptable en sabor, pero simple en concepto, comparándolo con un mixto servido en pan brioche. El croissant, por su parte, le resultó excesivamente duro, y aunque valoró el helado que lo acompañaba por su toque peculiar, no dudó en afirmar que preferiría gastarse ese dinero en una caja de repostería más convencional. El vídeo sumó miles de comentarios en apenas unas horas, muchos de ellos mostrando una indignación creciente por lo que consideraban precios desorbitados para productos de calidad discutible.

El término «timo» se repitió en numerosas intervenciones de usuarios que no entendían cómo un simple emparedado podía alcanzar ese precio. La ironía y el sarcasmo se mezclaban con la crítica directa a quienes decidían pagar esas cantidades. Varios comentarios apuntaron a una reflexión más profunda: si los consumidores continúan aceptando estos precios, los abusos seguirán normalizándose. Para muchos, la reputación de Muñoz como chef estrella no justifica una experiencia que dista tanto del nivel de excelencia que se presupone a su nombre.

Apenas había amainado la polémica del aeropuerto cuando otra ola de críticas se desató desde el litoral levantino. En este caso, el motivo fue la versión que Dabiz Muñoz ha elaborado de la paella valenciana en su restaurante DiverXO. Lejos de buscar una reproducción fiel del icónico plato, el cocinero ha optado por una versión radicalmente distinta, cuya presentación ha sido objeto de burlas, bromas y sobre todo incomprensión por parte de los más puristas.

La otra polémica que afecta al chef

El humorista valenciano conocido como El Sendra aprovechó un vídeo grabado en el propio restaurante, donde se mostraba el emplatado de esta paella contemporánea. En las imágenes se ve cómo una camarera descubre el plato, cubierto inicialmente con una pieza que el cómico bautizó como «tapa del supositorio». Al abrirlo, aparece una pequeña paella decorada con flores moradas y lo que parece ser el esqueleto de un animal pequeño, situado en el centro como elemento decorativo.

Con su habitual estilo provocador, El Sendra ironizó con que se trataba de «el chihuahua de la Pedroche», aludiendo a la pareja de Muñoz. Su reacción no se quedó en la burla estética, también cuestionó abiertamente la preparación del arroz, que, según la explicación de la camarera, se cocina tres horas antes de servirse y se deja reposar.

El tipo de arroz utilizado tampoco ayudó a calmar los ánimos. Se trata de una variedad japonesa, ingrediente que rompe por completo con las bases de la receta clásica. La combinación de arroz exótico, presentación vanguardista y técnicas atípicas terminó por alimentar la sensación de que se estaba desvirtuando uno de los emblemas más importantes de la cocina valenciana. En palabras del propio humorista, la conclusión era clara: «han perdido el norte completamente».

Golpe par el universo Muñoz

Las críticas, aunque aparentemente anecdóticas, han abierto un debate más profundo sobre los límites de la alta cocina. La figura de Dabiz Muñoz, que ha cultivado una imagen de chef disruptivo, se ve ahora cuestionada por quienes consideran que la creatividad no debe justificar cualquier precio ni cualquier reinterpretación. Es decir, el universo Muñoz no termina de encajar.

Para algunos, el hecho de que un simple sándwich o una reinterpretación de la paella acaben costando cifras muy elevadas es un reflejo de una tendencia elitista que ya no busca alimentar, sino impresionar. En ese contexto, la experiencia del cliente pasa a un segundo plano frente al espectáculo del plato.

En el caso del aeropuerto, donde se supone que el público busca algo rápido, cómodo y con un mínimo de calidad, la desconexión entre la oferta y las expectativas del viajero parece especialmente marcada. Muchos usuarios han recordado que no todos los que pasan por Barajas conocen la trayectoria del chef, y que el nombre de Muñoz no debería ser excusa para encarecer la comida habitual del viajero medio.