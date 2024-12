Trabajó para Dabiz Muñoz en DiverXO y ésta fue su experiencia: «Sólo recuerdo…»

Trabajar junto a Dabiz Muñoz, el hombre que ha sido considerado el mejor chef del mundo, es algo que enriquece a cualquier profesional de la restauración. Se puede aprender muchísimo de un hombre que sabe muy bien cómo tratar los alimentos. Debemos empezar a pensar en una situación que realmente podría acabar siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de determinados gestos y elementos que hacen posible lo imposible. Estos profesionales saben bien qué debemos empezar a poner en práctica para acabar siendo un genio.

Un experto en la comida, un amante de los sabores, pero, sobre todo, un profesional que es todo un genio creativo ha construido un imperio desde cero. Movido por las manos de un profesional que ha acabado siendo el que ha acabado marcando una historia que, sin duda alguna, se convertirá en esencial. Debemos empezar a pensar en esta transformación que quizás sólo se pueda conseguir de la mano de detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. Este hombre se ha convertido en viral al contar su experiencia en DiverXO junto a Dabiz Muñoz que seguro que acabará siendo determinante.

Trabajó en DiverXO y contó su experiencia

DiverXO se ha convertido en todo un templo, sobre todo, al descubrir una serie de elementos que han acabado siendo los que marquen un antes y un después. Todo amante de la cocina sabe muy bien cómo conseguir este tipo de detalles que acabarán siendo lo que marque la diferencia.

Este restaurante tiene algunos detalles que quizás hasta la fecha nunca hubieras tenido en cuenta. Los comentarios de este restaurante en redes sociales nos dan una idea de lo que podemos encontrar en este lugar: «Muy buena experiencia, las creaciones son una locura, no te las esperas. Totalmente recomendable. Eso sí, si eres de los que no tolera nada de nada el picante, quizás no te guste al 100% (como en mi caso). No es que la comida sea picante, lo es, pero ligeramente, muy ligeramente. A mí lo que me pasa es que no lo tolero nada y no me gusta. Aun así lo disfruté.

El servicio del 10. Hay casi 70 empleados para dar servicio a 39 personas aproximadamente, una locura. En nuestro caso no vimos al chef, pensamos que igual se pasaría al típico saludo general, pero no le habrá cuadrado».

o: «Genial experiencia en DiverXO. Desde que entras al restaurante, sabes que será un día inolvidable para el paladar. Dabiz traspasa la línea de lo terrenal y se convierte directamente en extraterrestre, es de otro mundo. No hablamos de superarlo, cosa imposible, se habla simplemente de igualarlo. Cada pase en diverxo se hace mágico, jugando con sabores y combinaciones imposibles, 5h de montaña rusa de sensaciones, donde él siendo el mejor, se rodea de los mejores Miguel Ángel y Marta. Además de un estupendo equipo de cocina, que hacen que la experiencia *** se eleve al máximo exponente. Diverxo es un lugar de culto, en que al menos, se debe visitar una vez en la vida, para disfrutar y apreciar como Dabiz se diverte cocinando y creando platós sublimes. Felicidades a todo el súper equipo».

Esta es la experiencia de un trabajador de DiverXO

La realidad de trabajar con un genio creativo como Dabiz Muñoz ha salido a la luz, no es nada fácil mantener el nivel, siendo uno de los mejores restaurantes del mundo. Sin duda alguna, se ha convertido en todo un ejemplo de superación que debemos tener en cuenta.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás desconocíamos sobre este famoso chef que tiene una vida más pública que el resto de los profesionales. La realidad es que al estar casado con una Cristina Pedroche que es todo un referente de la televisión, hace que este profesional sea un poco más conocido.

‘UniverXO Dabiz’ es el documental de Netflix que se ha convertido en todo un referente que puede revelarnos un poco más de la vida privada de este chef que puede ser fundamental. Llega este trabajador que puede hacer posible lo imposible, de la mano de una serie de elementos que serán fundamentales.

El hombre que sale en este documental como ex trabajador de DiverXO es Pablo Colmenares que no duda en dar algunos datos sobre la forma de empezar a tener en cuenta. Un giro radical que ha acabado siendo el que ha estado presente en estos últimos días.

En una entrevista concedida al Podcast con los pies en el suelo. Este hombre afirma que: «Mi día era llegar, cambiarnos y empezar a correr. Solo recuerdo correr, correr y correr. No teníamos tiempo de pensar». Por lo que, al final, el trabajo se empieza a gestar directamente ante algunos detalles que siempre consiguen salir bien, de la mano de un trabajo muy duro por parte de todo el personal,