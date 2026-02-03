Así funciona ‘Flood Hub’: el mapa interactivo de Google Maps que avisa de las zonas inundables en tiempo real

Google ha desarrollado una herramienta para saber cuándo y cuánto va a llover y permite estar alerta ante un pronóstico de inundaciones: Flood Hub, una plataforma que permite consultar en tiempo real las zonas con riesgo de inundación y seguir la evolución de ríos y cauces a través de un mapa interactivo. Aquí tienes un mapa interactivo de España permite consultar el riesgo de desbordamientos antes de que ocurran. Todavía así, se recomienda seguir las alertas de la Aemet para prevenirse ante lluvias y nevadas.

¿Cómo usar ‘Flood Hub’ en Google?

Acceder a la plataforma es sencillo. Basta con entrar en la web de Flood Hub desde cualquier navegador. El mapa interactivo muestra las áreas monitorizadas y permite hacer zoom sobre regiones concretas. Al seleccionar una zona, el sistema ofrece detalles sobre el nivel de riesgo, la previsión temporal y la posible evolución de la inundación.

Este sistema para estar pendiente No sustituye a las alertas oficiales de emergencia de la Aemet, pero sí funciona como una herramienta complementaria que ayuda a entender mejor la situación. De hecho, Google ha colaborado con organismos internacionales y expertos en hidrología para mejorar la precisión de sus modelos.

El Google Maps de las inundaciones

Flood Hub funciona como un sistema de alerta capaz de predecir posibles inundaciones con hasta siete días de antelación. Su diseño recuerda a Google Maps, lo que facilita su uso. Cualquier persona puede acceder al mapa, buscar su localidad y comprobar si existe riesgo en su zona.

El objetivo de la plataforma es claro: ayudar a las comunidades a prepararse antes de que ocurra un desastre. No se trata solo de una predicción meteorológica tradicional. Flood Hub combina múltiples fuentes de información:

Previsiones del tiempo de alta precisión.

Datos hidrológicos de ríos y embalses.

Imágenes satelitales actualizadas.

Registros históricos de inundaciones.

Modelos de comportamiento del terreno.

¿Cuándo se desarrolló el Google de las inundaciones?

Google desarrolló su Google de las inundaciones, llamado Flood Hub, como parte de una iniciativa de inteligencia artificial para la predicción de inundaciones que empezó a aplicarse en 2018. Ese año, Google lanzó un sistema piloto de alerta temprana en cuencas como la del Ganges-Brahmaputra en India, usando modelos de IA para prever crecidas de ríos y posibles inundaciones.

Posteriormente, la plataforma evolucionó y se consolidó como herramienta global: en 2022 se lanzó oficialmente la versión de Flood Hub con cobertura inicial en múltiples países, y en 2023 Google amplió el servicio a 80 países, incluyendo España, con pronósticos de hasta siete días de antelación.