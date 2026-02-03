Riesgo muy importante de inundaciones en Madrid: la AEMET confirma lluvias extremas y nevadas muy fuertes

La AEMET confirma lluvias extremas y nevadas muy fuertes, estamos ante un riesgo muy importante de inundaciones en Madrid. La capital de España se prepara para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Este mes de enero se ha despedido con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Parece que podemos empezar a tener con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Estos días se confirman las lluvias extremas y nevadas muy fuertes que pueden cambiarlo todo. Por lo que, habrá llegado este día en el que realmente todo puede acabar siendo lo que marcará estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Este mes de febrero ha empezado con una nueva borrasca que pondrá en riesgo una serie de elementos que pueden cambiar por completo lo que nos esperará en estos días. Madrid se prepara para recibir un riesgo enorme de inundaciones en cuestión de horas, la AEMET confirma lluvias extremas y nevadas.

Madrid se prepara para riesgo importante de inundaciones

Hace unos días la capital de España se preparaba para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo las que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días em los que cada detalle puede ser esencial.

Llueve sobre mojado tal y como vemos en estos días que tenemos por delante. Después de las nevadas de la semana pasada, lo que nos espera es un importante cambio de tendencia que puede que tengamos en mente. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Madrid, el corazón de España recibirá en estas últimas jornadas algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que será lo que nos marcará en estos días de febrero.

El tiempo puede afectar la movilidad de la capital que puede convertirse en un problema, en especial en estos días en los que realmente todo lo que nos afecte de que nos acompañará en estos días en los que las lluvias pueden convertirse en un problema.

La AEMET confirma lluvias extremas y nevadas muy fuertes

Llegan lluvias extremas y nevadas muy fuertes, la AEMET no duda en confirmar lo que parecía imposible en estos días en los que el cambio puede llegar a ser una realidad. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos en estos días en los que empezará la semana con un fenómeno que puede acabar siendo peligroso.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos por la tarde. Probables nieblas al principio y final del día en la Sierra. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este, débiles o localmente moderadas por la mañana y débiles y dispersas por la tarde cuando, en la Sierra, podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. Cota de nieve en descenso de más de 2000 metros a 1300 en la Sierra. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles en zonas elevadas de la Sierra. Vientos flojos y moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Nevadas en la Sierra a partir de 1100 – 1200 metros».

La previsión del tiempo para el resto de España no puede ser peor: «Se prevé que se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares con la entrada de una masa de aire post-frontal húmeda que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, exceptuando el Cantábrico, Baleares y la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular con intervalos nubosos. Se darán precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo, poco probables en el resto, que serán en general en forma de chubascos ocasionales. Presentarán persistencia, incluso con baja probabilidad pudiendo ser localmente fuertes yendo con tormenta y granizo menudo, en Galicia y oeste de Andalucía. Asimismo también podrá darse alguno localmente fuerte en Alborán. Al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente. La cota de nieve se situará en 900/1200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y baja probabilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas.

Bancos de nieblas en zonas de montaña y extensas brumas frontales al final en la mitad suroeste. Temperaturas máximas en descenso generalizado, exceptuando el entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular con pocos cambios. Mínimas en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».