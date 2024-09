Ania Iglesias nos enseña el lado más humano de la demencia con este vídeo

Ania Iglesias, conocida por su participación en la primera edición de ‘Gran Hermano’, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentar el progresivo deterioro cognitivo de su madre, quien padece demencia. Esta situación, que afecta profundamente a su entorno familiar, ha llevado a la vallisoletana a compartir una parte muy íntima y emotiva de su vida en redes sociales. A través de un vídeo conmovedor, ha mostrado el lado más humano de esta enfermedad, sensibilizando a sus seguidores sobre el impacto que tiene en las familias.

La actriz y modelo confesó que recibir el diagnóstico fue un golpe devastador. A lo largo de los últimos años, Ania ha atravesado situaciones muy duras, como el haber sido víctima de violencia de género, una batalla contra el cáncer de útero y sus complicaciones con la anorexia nerviosa, una enfermedad de la que aún no se siente completamente recuperada. Sin embargo, admite que ninguna de estas pruebas ha sido tan dolorosa como ver el progresivo deterioro de su madre, una mujer a la que siempre ha idolatrado y con la que mantiene un vínculo precioso.

En medio de este difícil proceso, Ania ha decidido encarar la enfermedad de su madre con optimismo y sobre todo con amor. En su vídeo, compartido a través de su cuenta de Instagram, la ex concursante de ‘Gran Hermano’ aparece sentada junto a su madre, mirándola con ternura y diciéndole un simple, pero poderoso «te quiero». Aunque su madre, debido a la demencia, no puede responder como lo hubiera hecho en otros tiempos, Ania demuestra que el afecto y la cercanía siguen siendo esenciales. «Aunque no me devuelva el beso, sé que no olvida lo más importante: el amor», afirmó en su publicación.

El impresionante gesto de Ania Iglesias

Este emotivo momento ha resonado con fuerza entre sus seguidores. Muchos han dejado comentarios de apoyo, admirando la fuerza con la que Ania enfrenta esta dura realidad. En su mensaje, la vallisoletana subraya la importancia de no perder de vista las «sensaciones más primarias» que mantienen a las personas con demencia conectadas con su entorno. «El tono de voz, el olor, el tacto… todo eso les ayuda a recordarnos, a sentirse seguros», escribió, añadiendo que la mejor medicina para estos pacientes es el amor de sus seres queridos.

Ania, quien ha reaparecido recientemente en televisión como comentarista del regreso de ‘Gran Hermano’, ha utilizado su plataforma para hacer un llamamiento a la sociedad. «Demos visibilidad a la demencia de nuestros mayores», reclamó en su publicación, instando a sus seguidores a no olvidar que, a pesar de los estragos que causa la enfermedad, las personas que la sufren nunca dejan de ser quienes fueron. «Ellos siguen siendo los mismos, aunque el tiempo y la enfermedad intenten arrebatarnos su esencia».

El vídeo, que rápidamente se viralizó, ha provocado una avalancha de reacciones y mensajes de apoyo. Muchos de sus seguidores, incluidos compañeros del mundo de la televisión, han expresado su admiración por la valentía con la que Ania está enfrentando esta situación. Para muchos, su testimonio es una lección de resiliencia y amor incondicional.

El lado más personal de la ex concursante

Además de visibilizar el impacto emocional de la demencia en su vida, Ania Iglesias también ha querido compartir una reflexión más profunda sobre la impotencia que genera este tipo de enfermedades. «El deterioro es inevitable, y eso genera mucha frustración», confesó durante una entrevista en Telecinco. Sin embargo, cree firmemente que, aunque no se pueda detener la enfermedad, el cariño y la dedicación hacia quienes la sufren puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida. «Ellos sienten nuestro amor y eso les da paz», aseguró.

En un momento de su vida marcado por grandes desafíos, la artista no deja de demostrar su fortaleza. Tras superar graves problemas de salud como la anorexia nerviosa y un cáncer de útero, enfrenta ahora otra dificultad médica: ha sido diagnosticada de talasemia, una enfermedad que afecta la producción de hemoglobina en la sangre. Pese a este diagnóstico, sigue mostrando una actitud positiva y ha manifestado su deseo de seguir luchando, tanto por su salud como por el bienestar de su madre.

El apoyo de su público ha sido fundamental para Ania durante todo este proceso. La comunidad de seguidores que la acompaña desde sus primeros pasos en ‘Gran Hermano’ ha estado a su lado, no solo en los buenos momentos, sino también en los más oscuros. A través de su presencia en las redes y de su participación en la televisión, continúa siendo un ejemplo de lucha y superación.

Con sus últimas imágenes, ha conseguido concienciar sobre los retos que implica cuidar a una persona con demencia. Su buena reputación se ha multiplicado y ahora recibe todavía más cariño por parte de los espectadores de Telecinco.