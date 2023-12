El mensaje de Amaia Montero en su vuelta a las redes sociales

Fue en octubre de 2022 cuando Amaia Montero publicó un alarmante mensaje en su cuenta de Instagram y ha sido en esta misma plataforma la que ha sido testigo de su reaparición más esperada. Antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso para comprender la trayectoria personal del artista. Amaia es una de nuestras artistas más queridas, pero como toda estrella que se precie tiene detractores y ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complicadas. Hace unos meses escribió unas palabras que preocuparon a sus seguidores. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, preguntó.

Amaia Montero ha estado apartada del foco público desde entonces. Se ha refugiado en su familia y algunos amigos han tenido la generosidad de ejercer de portavoces, como por ejemplo el deportista Gonzalo Miró. Con él mantuvo una relación sentimental y ahora se han convertido en grandes aliados. Gonzalo no se siente cómodo estando en el centro de la noticia, pero ha hecho un esfuerzo para actualizar la situación y que los fans de Amaia tuvieran información exacta y precisa.

El último mensaje de Amaia Montero

Amaia Montero ha retomado su vida profesional y lo primero que ha hecho ha sido agradecer a su hermano que le haya convencido para dar un paso que será definitivo en su recuperación. Ha protagonizado la campaña de Navidad de Telefónica y ha aprovechado para mandar un mensaje que demuestra que sus problemas ya forman parte del pasado. «¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado?» no es la primera vez que la artista demuestra tener una gran sensibilidad, de hecho todo lo que ha pasado es fruto de esto.

Amaia nunca ha terminado de entender que una parte del público le atacara tan duramente. A pesar de que tiene un ejército de seguidores muy potente, hay personas que no le guardan tanto cariño. Son una minoría, la cuestión es que hace mucho ruido y este ruido ha terminado silenciando al artista durante unos meses. No obstante, fuentes cercanas aseguran que durante este tiempo ha estado preparando un disco que pretende presentar cuando reciba la autorización pertinente.

La fecha más importante se acerca

Estamos muy cerca de volver a disfrutar del formidable talento de Amaia Montero. Hace unos meses volvió a utilizar sus redes sociales para publicar unas palabras que dan a entender que se encuentra en el camino correcto. «Estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría», escribió haciendo alusión a la letra de una de sus canciones más destacadas. Montero fue vocalista del grupo ‘La Oreja de Van Gogh’ y terminó abandonando la banda por problemas internos, pero su carrera en solitario ha tenido el mismo éxito.

Amaia Montero ha luchado contra varios problemas

Los problemas personales de Amaia Montero le llevaron a ingresar en una clínica. Afortunadamente supo pedir ayuda a tiempo y la situación está más que controlada, pero su querido público ha estado preocupado y pendiente de todos sus movimientos. Ahora ha protagonizado una campaña de Telefónica y esto demuestra que el tratamiento que ha seguido ha surtido efecto.