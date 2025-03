Alerta muy urgente de la AEMET por la borrasca Jana: «Las dos próximas semanas…»

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de la borrasca Jana, en las dos próximas semanas se espera un tiempo muy distinto al que esperaríamos. Estamos viviendo unos días en los que la lluvia se ha apoderado de todo el país. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está a punto de llegar, con algunos fenómenos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después, de la mano de algunos cambios que hasta el momento no hubiéramos visto llegar.

Los mapas del tiempo no dudan en lanzar una serie de detalles que pueden ser lo que marque esta diferencia. Llega un cambio importante que nos puede afectar, no sólo este fin de semana, sino también las próximas dos semanas. Algo que quizás no esperaríamos en un mes de marzo cuando empezamos a ver llegar un destacado cambio que puede ser clave. Una nueva borrasca llega con fuerza y nos sumerge en lo peor de un invierno que no quiere marcharse del todo. Si tienes planes para los próximos días, será mejor que estés pendiente de una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Las dos próximas semanas así será el tiempo

Nos enfrentamos a una serie de cambios que son los que marcarán un giro radical en cuanto al tiempo. Dejaremos atrás, en teoría, lo peor del invierno, para adentrarnos en una serie de cambios que son los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que todo es posible, el tiempo acabará siendo protagonista.

Después de una primera parte del invierno en la que ha llovido poco, afrontamos esta segunda parte, ya de cara a la primavera, con una serie de cambios destacados para los que quizás no estamos del todo preparados. La naturaleza necesitaba esa agua que parece que se ha hecho de rogar, pero ha acabado llegando en cantidades que quizás nos han dejado en shock.

Esta semana nos hemos enfrentado a un giro de guion, a una situación de relativa inestabilidad en la que el cambio puede llegar a ser importante. De las casi no lluvias a llenar los pantanos y crear más de una alerta que pone en riesgo a gran parte de la población. Será mejor que te prepares para la llegada de la borrasca Jana.

La AEMET activa las alertas ante la llegada de la borrasca Jana

Los expertos de la AEMET han lanzado una importante alerta que tiene nombre propio, la borrasca Jana. Se ha convertido en la principal protagonista de unos días en los que el Sol no se verá como en esos días de inicios de primavera, en algunos puntos del país no lo verán en semanas.

La AEMET ha lanzado una previsión del tiempo para estos días que pone los pelos de punta. Según estos expertos: «Precipitaciones fuertes y persistentes en Andalucía occidental y central, Ceuta, montañas del centro y oeste peninsular y amplias zonas del nordeste; especialmente en Pirineos, sistema Central, golfo de Cádiz y puntos de Alborán se esperan las mayores intensidades y acumulados. Irán acompañadas de tormenta, especialmente en el suroeste peninsular. Probables acumulados significativos de nieve en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste. Intervalos de viento fuerte y/o rachas muy fuertes de componente sur en amplias zonas de la mitad norte peninsular, montañas del centro y sur, golfo de Cádiz, sierras de Mallorca y litorales de las islas Canarias más montañosas, menos probables en otros puntos de litoral».

Las alertas están activadas con esta previsión que realmente sorprende: «La borrasca Jana dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares que, sobre todo en el suroeste peninsular, irán acompañadas de tormenta y probable granizo menudo. Serán más abundantes, llegando a fuertes y persistentes en Andalucía occidental y central, Ceuta, montañas del centro y oeste peninsular y amplias zonas del nordeste, especialmente en Pirineos, sistema Central, golfo de Cádiz y puntos de Alborán se esperan las mayores intensidades y acumulados. Nevadas en los principales entornos de montaña de la mitad norte y del sureste, con probables acumulados significativos y una cota situada en los 1700/2100 metros que, a excepción de Pirineos, descenderá hasta los 1000/1300 m a lo largo del día. También se mantendrá la inestabilidad en Canarias, con precipitaciones y posibilidad de tormentas ocasionales afectando a la mayor parte del archipiélago. Se prevén los chubascos más intensos en el norte de las islas de mayor relieve, siendo poco probables en el sur. Las temperaturas descenderán en las vertientes atlántica y cantábrica peninsulares, con mínimas al final del día. Pocos cambios o ascensos locales en la vertiente mediterránea y Baleares, mientras que en Canarias las máximas descenderán y las mínimas aumentarán. Las heladas se extenderán a los principales entornos de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular».