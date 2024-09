Alejandra Rubio deja a todos sin palabras al revelar esto de Carlo Costanzia: «A ver si no le va a gustar»

El mundo del espectáculo se ha visto sorprendido por una revelación inesperada que ha hecho Alejandra Rubio. Ha dejaado claro por qué Carlo Costanzia no pudo acompañar a Mar Flores en uno de los momentos más importantes de su carrera. La famosa modelo, quien ha triunfado en las pasarelas durante más de 30 años, debutó como diseñadora en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, presentando su esperada colección cápsula para la firma Malne. Sin embargo, lo que debería haber sido una jornada perfecta, se vio marcado por la notable ausencia de su hijo en la primera fila del desfile. Este detalle no pasó inadvertido para la prensa ni para los asistentes y ahora sabemos la verdad.

Mar Flores, a lo largo de su trayectoria, ha sido una figura indiscutible en la moda y este debut como diseñadora representaba un hito especial para ella. La socialité, emocionada por el evento, había reservado un lugar especial para Carlo en el front row del desfile, esperando compartir este momento inolvidable con él. Sin embargo, los planes no salieron como se esperaba y su hijo no pudo estar presente, lo que generó una ola de rumores sobre una posible distancia entre ellos. De hecho, en varias entrevistas posteriores, Mar reconoció que la vida a veces depara sorpresas y que no siempre es posible controlar cada detalle. Aunque no ofreció más explicaciones en ese momento, su expresión dejaba entrever cierta decepción por la ausencia de Carlo en un día tan señalado.

Alejandra Rubio ha contado toda la verdad

Días después fue Alejandra Rubio quien ha decidido poner fin a las especulaciones. Durante su intervención en ‘Vamos a ver’ aclaró que la ausencia de Carlo no tenía nada que ver con una mala relación familiar, sino con motivos laborales que estaban completamente fuera de su control. Según explicó, el actor tenía todo planeado para asistir al evento, pero un retraso en sus compromisos laborales le impidió llegar a tiempo. «Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Se suponía que terminaría a una hora, pero todo se retrasó, y cuando acabó ya habían pasado quince minutos desde que comenzó el desfile».

Además, Alejandra, que se encuentra en un momento especial de su vida debido a su embarazo, dejó claro que ella misma había decidido no asistir al evento para evitar el estrés que implicaría la situación. «Yo en ningún momento me planteé ir porque he decidido llevar este embarazo con tranquilidad», confesó. Más adelante recalcó que su relación con Mar es excelente y que no hay ningún malentendido entre ellas. De hecho, añadió que Carlo se sintió molesto por no haber podido estar presente en ese día tan importante para su madre. «Carlo se quedó fastidiado porque realmente quería estar ahí, pero a veces el trabajo manda».

El secreto que esconde Carlo Costanzia

La nieta de María Teresa Campos ha confesado que Carlo ha comenzado un nuevo empleo, un detalle que hasta entonces había permanecido en la sombra. Sus compañeros de ‘Vamos a Ver’ se quedaron boquiabiertos, ya que hasta ese momento nadie sabía que el joven actor había iniciado un nuevo proyecto profesional. Con una risa nerviosa, Alejandra evitó entrar en detalles sobre el trabajo en cuestión, lo que avivó aún más la curiosidad. «Carlo no vive de mí. Que vivamos juntos no significa que él dependa de mí económicamente», aclaró.

La joven dejó claro que su novio tiene su propio empleo y que prefiere que sea él quien decida cuándo y cómo hablar de ello: «Es asalariado, pero que os lo cuente él si algún día quiere. No soy yo quien debe hablar de su trabajo, a ver si no le va a gustar que lo diga».

Este último comentario no solo sorprendió a los presentes en el programa, sino que también generó más intriga en torno a la vida laboral de Carlo, un joven que hasta ahora había sido conocido principalmente por su faceta de actor. ¿En qué nuevo proyecto estará embarcado? Esa es la pregunta que muchos se hacen, pero parece que, por ahora, habrá que esperar a que sea el propio él quien decida resolver el misterio.

¿Es más famosa Alejandra Rubio que Mar Flores?

En cuanto a los comentarios sobre la posible competencia que existe entre Alejandra y Mar, la colaboradora fue muy clara: «Aunque Carlo hubiese asistido ella iba a ser la estrella de todas formas. Es su momento y él estaba encantado de que fuese así». Con estas palabras ha dejado claro que se comportan como una familia, sin pensar en quién es más famoso o en quién genera más interés.

Mar Flores continúa su carrera con éxito, ahora también como diseñadora y Carlo parece estar inmerso en nuevos proyectos que pronto podrían salir a la luz. Por su parte, Alejandra sigue enfocada en su embarazo, disfrutando de este momento único en su vida personal. Lo que está claro es que, a pesar de las circunstancias, la relación entre ellos se mantiene sólida. No han sido pocos los que aseguraron que los enamorados no iban a aguantar, pero por el momento todo son especulaciones.