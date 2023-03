Alaska no ha dudado en contestar el artículo de Jorge Javier Vázquez en el que se la criticaba directamente junto a su marido Mario Vaquerizo. La pareja se ha sentido especialmente mal al leer unas líneas que los acusaban de algo que no son.

La sinceridad de Mario Vaquerizo, afirmando que en la dictadura había más libertad, y el trabajo de Alaska en una conocida cadena, han provocado que Jorge Javier Vázquez se decida a lanzarles una dura crítica. La cantante no se muerde la lengua y deja muy clara su opinión del presentador de Sálvame.

Alaska no se calla y estalla contra Jorge Javier Vázquez

La cantante Alaska ha respondido en Europa Press el duro artículo de opinión de Jorge Javier Vázquez, con la elegancia que siempre la ha caracterizado no ha dudado en responder. Alaska ha aprovechado un acto público, sabiendo que todo el mundo le preguntaría por lo mismo por zanjar un tema con el que no se muestra preocupada.

La magistral repuesta de Alaska ha sido: “Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión. Y esa es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera”. Empezando de esta manera una argumentación que no ha dejado indiferente a nadie.

Además, añade que: “No me sorprendió, tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo”. Restando importancia al artículo y dando de esta forma a las palabras de Jorge Javier Vázquez ninguna importancia. No ha tenido ninguna reaccionan al recibir estas duras críticas.

El final de esta argumentación deja muy clara su elegancia a la hora de tratar un tema tan delicado como este. Alaska dice que: “Nunca hemos sido amigos, pero nos ha tratado siempre maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así”. Por lo que, simplemente esta cantante se muestra abierta a mantener la relación profesional.

Alaska defiende la libertad de expresión, con Jorge Javier Vázquez. Termina su intervención con un pequeño halago hacía su persona: “es un gran entretenedor, ¿tenéis alguna duda? No hay nada que decir, de él puedo decirte lo mismo hoy que la semana pasada.” Con toda la elegancia y educación que siempre ha tenido la cantante da por finalizado el tema.