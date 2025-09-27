Alaska y Mario Vaquerizo confirman por primera vez lo que todo el mundo se preguntaba sobre ellos

Alaska y Mario Vaquerizo se han convertido con el paso de los años y por mérito propio, en una de las parejas más queridas y respetadas de la crónica social. Ahora, después de mucho tiempo, sale a la luz su gran secreto, que ellos mismos han decidido revelar. En una intervención en el programa TardeAR, ambos se han abierto de par en par y explican lo que hay detrás de todo, en referencia a ser padres. Hay que recordar que Alaska le contó a Vicky Martín Berrocal que Mario sí quería ser padre, pero ella le hizo entender que ninguno de los dos se podía hacer cargo de algo así.

El debate de TardeAR surgió en el contexto de una conversación sobre los conflictos entre madres e hijos, un tema que, como señaló Cristina Cifuentes, colaboradora del programa, «pone sobre la mesa la importancia del perdón en las relaciones familiares». La ex política añadió: «El perdón debe ser mutuo, pero creo que es responsabilidad de los padres dar el primer paso. Es parte de nuestro compromiso hacia nuestros hijos».

Estas palabras removieron profundamente a Alaska, quien no tardó en intervenir con una declaración contundente: «Estoy de acuerdo, pero precisamente por eso nunca he querido ser madre. Creo que, cuando tomas la decisión de tener un hijo, tu vida como individuo, en cierto sentido, desaparece. Esa elección conlleva asumir una responsabilidad de por vida que, honestamente, no estaba dispuesta a afrontar». No es la primera vez que habla de este tema, pero sí es la primera que da un golpe en la mesa y llega hasta el final el asunto.

La cantante ha ido más allá al describir cómo esta decisión se ha visto reforzada a lo largo del tiempo. «He sido testigo de situaciones donde los hijos complican la vida de sus padres de maneras inimaginables. Hay madres que perdonan una y otra vez, incluso cuando sus hijos han destrozado sus vidas. Siempre digo que yo no lo haría. Mario me responde que es porque no soy madre y tiene razón». No podemos olvidar que Alaska cuenta con el apoyo de su marido y este tema no ha generado ninguna grieta entre ellos.

Mario Vaquerizo y su pacto con Alaska

Por su parte, Mario Vaquerizo, quien también participó en el debate de TardeAR, no se quedó de brazos cruzados y confesó su postura: «Ser padre o madre no es algo que deba tomarse a la ligera. Es un compromiso absoluto y si no estás dispuesto a dedicarte al 100%, es mejor no dar ese paso. Hay que ejercer la maternidad y la paternidad con una profesionalidad que, en nuestro caso, sabemos que no podríamos garantizar».

A lo largo de sus 25 años de relación, Alaska y Mario han demostrado que el amor y la complicidad son los pilares fundamentales de su unión. Su decisión de no tener hijos no ha sido fruto de un rechazo hacia la idea de la familia, sino de una profunda reflexión sobre sus prioridades y capacidades. Ambos coinciden en que su estilo de vida, marcado por agendas intensas y proyectos creativos constantes, no sería compatible con el nivel de dedicación que consideran imprescindible para criar a un hijo.

Alaska subrayó: «Nuestra vida está llena de experiencias, proyectos y momentos que compartimos juntos. Nunca hemos sentido que nos falte algo por no tener hijos. Nuestra relación y nuestras carreras son nuestra familia y eso nos hace completamente felices». Jamás ha tenido problemas en este sentido, por eso no tiene inconveniente en hablar del tema.

A la artista mexicana le gustan mucho los niños, una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, precisamente por el amor que siente hacia los pequeños de la casa, considera que es una gran responsabilidad y que hay que se consecuente con todo.

Un matrimonio muy unido

La intervención de Alaska y Mario ofreció una visión íntima sobre su vida personal, pero también lanzó un mensaje importante sobre la libertad de elección en temas tan trascendentales como la paternidad. Han dejado claro que no necesitan seguir los cánones tradicionales para ser una pareja feliz. No podemos olvidar que hace unos meses se especuló con la salud sentimental de este matrimonio. Un usuario de TikTok aseguró que se había separado y algunos programas de televisión lo dieron por cierto.

Tanto Alaska como Mario Vaquerizo dejaron claro que nada de lo que se estaba contando era cierto. Recalcaron que no tenían ningún problema y que la noticia, pese a estar dando de qué hablar, era falsa. El tiempo ha demostrado que no estaban mintiendo, que están enamorados el uno del otro y que jamás se han enfrentado a un bache complicado. Asumen que, como todo el mundo, han atravesado crisis, pero nunca han pensado en separarse.