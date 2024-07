Alarma con la predicción de la AEMET: lo que llega en agosto no es normal

La AEMET activa la alarma con una previsión del mes de agosto que nadie hubiera esperado, lo que llega no es normal. Por mucho que queramos evitar esos días en los que las temperaturas acaben siendo una nueva realidad, será imposible. El verano es el mes en el que hace calor y en estas próximas jornadas, debemos estar listos para enfrentarnos a una serie de elementos que son fundamentales. Con lo cual, será mejor que estemos pendientes de un mes de agosto que puede ser el final de las vacaciones de muchos.

Ese mes en el que tradicionalmente afrontamos una serie de cambios que nos acompañarán en unos días en los que la estabilidad acaba convirtiéndose en el gran problema. Llegan días en los que parecerá que la situación se mueve por momentos, empezamos a buscar un importante cambio que puede acabar llegando de la manera más increíble posible. Sin duda alguna, deberemos empezar a luchar contra ciertos detalles que son esenciales. La situación puede acabar siendo la que nos afecte de lleno, con unos cambios que pueden ser claves en todos los sentidos.

La predicción de la AEMET hace activar todas las alarmas

Los expertos en el arte de analizar los mapas del tiempo no dudan en ofrecernos un importante cambio de tiempo. Nos esperan unas cifras que no son las habituales en esta época del año y aunque no nos guste el verano, tocará afrontarlo de la mejor forma posible. Empezaremos a ver llegar una serie de detalles que son fundamentales y que quizás no esperaríamos.

Habrá llegado el momento de ponernos manos a la obra con una serie de planes para este verano que pueden quedarse en nada. Lo que nos espera en este mes que estamos a punto de iniciar no es nada normal. Si no más bien, todo lo contrario. Esperamos una serie de cambios para los que deberemos estar preparados. De una forma o de otra afrontaremos este inesperado cambio de rumbo.

Después de casi haber pasado gran parte del verano sin olas de calor, no que nos espera en estos próximos días es un importante cambio de ciclo. Las próximas semanas van a estarlas temperaturas por encima de los valores habituales. Es decir, tendremos que afrontar lo más terrible del verano, cuando las temperaturas no paran de subir. Así que será mejor que estemos pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Lo que llega en agosto no es normal

Afrontamos un mes de agosto que no es nada normal y que puede darnos unos registros sorprendentes. Empezamos a partir de hoy un marcado ascenso de las temperaturas que ha llevado a la AEMET a lanzar un comunicado urgente. El calor es uno de los grandes enemigos de estos días en los que las altas temperaturas pueden acabar siendo un problema importante.

Los mapas del tiempo no traen buenas noticias, el aumento de las temperaturas será notable gracias a una estabilidad que será tendencia hasta el jueves. Siguiendo con la previsión de la AEMET: «Se prevé que en la mayor parte del país continúe una situación de estabilidad con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Tan solo en el norte de Galicia y área cantábrica habrá cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en otras zonas del extremo norte, litoral este peninsular y en el entorno de Alborán, donde no se descartan brumas o nieblas costeras. También son probables bancos de niebla matinales en interiores del extremo norte. Por la tarde se prevén nubes de evolución en áreas del centro y este peninsulares, con baja probabilidad de chubascos dispersos en el entorno oriental del Pirineo e Ibérica y de alguna tormenta aislada, seca o con muy poca precipitación, en interiores del tercio este. En Canarias, predominio de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior de las islas más montañosas. La calima tenderá a disminuir en el archipiélago».

El norte empezará a ofrecer un ligero alivio en esta importante ola de calor, a partir del jueves: «Las temperaturas máximas tenderán a descender en el tercio oeste peninsular y Levante, con aumentos en Alborán y Pirineos, y con pocos cambios en el resto. Es muy probable que sigan por encima de 35 grados en buena parte del interior de la mitad sur y del nordeste peninsular, meseta Norte y vertientes sur de Canarias, incluso alcanzar los 40 en zonas de la meseta Sur y en torno del Guadalquivir. No se prevén grandes cambios en las mínimas, sin descartar noche tórrida en el sur de Gran Canaria. Soplará alisio moderado en Canarias, cierzo en el alto y medio Ebro y tramontana en Ampurdán y Menorca, tendiendo a amainar. Sureste en el resto del área mediterránea. Poniente en el Estrecho, norte y nordeste en el cuadrante noroeste, sin descartar intervalos de fuerte en litorales de Galicia. En el cuadrante suroeste predominarán vientos de oeste y suroeste».