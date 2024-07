El horno ibérico ya está aquí: dramática advertencia de Mario Picazo por lo que llega a España

Mario Picazo ha lanzado una importante advertencia, España se convertirá a partir de hoy en un auténtico horno ibérico. Vuelven a subir las temperaturas y lo hacen de tal forma que tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden cambiarlo todo. Nos enfrentamos a una situación que hasta la fecha no se había visto. La semana pasada tuvimos una tímida ola de calor y estos días vamos a volver como los termómetros suben de nuevo, hasta unas cifras que costarán de creer.

El experto en el tiempo, Mario Picazo ha realizado una predicción del tiempo que puede llegar a sorprendernos y se convierte en lo que nunca hubiéramos deseado ver. Una situación que se convierte en una dura realidad y nos pone ante un verano que pensábamos que pasaría de largo. El calor vuelve a ser noticia y lo hace de tal manera que debemos empezar a prepararnos para poder afrontarlo de una forma que quizás nunca hubiéramos imaginado. Llega un nuevo aumento de las temperaturas a España que hará saltar todas las alertas, la situación se complicará a medida que avancen las horas.

La dramática advertencia de Mario Picazo ante lo que llega a España

España se prepara para hacer frente a una segunda ola de calor que puede acabar cambiándolo todo por completo. Estamos ante unos cambios que son fundamentales y que quizás hasta ahora no teníamos en mente. El experto en el tiempo, Mario Picazo, tiene muy claro qué es lo que nos está esperando.

Habrá llegado el momento de prepararnos para unos días en los que los termómetros no dejarán de subir. Estamos ante los últimos días del mes de julio, mirando hacia un agosto que puede apuntar maneras y es el momento del año con unas temperaturas que pueden ser más elevadas.

Lo peor del verano ya está aquí y llega a tal velocidad que debemos estar preparados para lo que está a punto de ser una realidad. La segunda gran ola de calor de la temporada volverá a convertir a España en ese horno ibérico del que muchos huyen. En esencia estaremos ante una serie de cambios que son una realidad y que pueden desatar las alertas. Si tienes planes para estos días será mejor que te prepares y antes estés pendiente de una importante previsión del tiempo.

España se convierte en un horno ibérico

Este fin de semana hemos tenido un pequeño respiro en cuanto a las altas temperaturas se refiere, pero cuidado, porque podríamos estar ante una situación temporal. Lo que llega a partir de hoy mismo son nuevas alertas ante un calor que aumenta por momentos y puede acabar siendo extremadamente peligroso.

Tal y como nos indica Mario Picazo: «Después de ligero alivio térmico que hemos podido disfrutar en muchas zonas de España, este fin de semana vuelven los intensos calores a lo largo de esta. Las temperaturas irán aumentando a lo largo de la semana y las más altas las veremos entre el miércoles y jueves, antes de que de nuevo bajen algo las temperaturas caras al fin de semana. En el apartado de precipitaciones vamos a ver poca cosa, algunas rondando el nordeste este lunes y luego ya tocará esperar al fin de semana con la llegada de algún frente despistado».

No nos vamos a salvar de unas cifras que no dejarán de subir. Siguiendo con la misma previsión: «Progresivo aumento de las temperaturas desde el principio de la semana y máximas especialmente altas entre miércoles y viernes antes de que el fin de semana puedan bajar algo en un buen número de comunidades. De nuevo van a ser los grandes valles donde se registren los calores más intensos de la semana. Las temperaturas más altas llegarán al valle del Gudalquivir, aunque no se van a quedar corts de calor en los del Gudiana, Tajo o Ebro. También se esperan temperaturas elevadas en zonas del interior, con valores de hasta 40 grados o más en Madrid. Las temperaturas serán mucho más llevaderas en el norte, donde a pesar de sumar grados seguirán por debajo de los 25 grados en algunos casos. En Canarias el calor seguirá siendo más intenso de lo normal a pesar de los refrescantes alisos, aunque donde más se notará el calor africano es en zonas de medianías y más en las islas orientales. La causa de estos intensos calores vuelve a ser las masas recalentadas que llegan desde el norte de África impulsadas por la dorsal anticiclónica. Una situación que al igual que la semana pasada se verá amplificada por largos días de sol».

El fin de semana podríamos sacar el paraguas: «Para el fin de semana sí se espera la llegada de algún frente por el noroeste, aunque dejará precipitaciones en general débiles y aisladas desde Galicia, pasando por las comunidades del Cantábrico hasta los Pirineos. La lluvia y la entrada de aire más fresco ayudará a reducir algo el calor intenso de la semana, aunque se notará más en el norte de la península».