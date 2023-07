La AEMET nos da un respiro: España esquiva por los pelos una ‘excepcional dorsal’ de récord

La predicción para la semana que viene ha cambiado, según la AEMET España ha esquivado por los pelos una ‘excepcional dorsal’ de récord. El tiempo este verano está siendo casi histórico, con episodios que realmente parece que son impropios de esta estación. Hemos pasado de las olas de calor a las tormentas más devastadoras. Con granizo y agua que parece que nos están esperando para reventarnos los días libres, pero lo peor, parece que pasará de largo, según la AEMET. Si nada lo impide, nos libraremos de un ‘excepcional dorsal’ de récord.

Parece que nos hemos librado de una excepcional dorsal y #OlaDeCalor. La predicción para la semana que viene ha ido cambiando. Vean como las sucesivas actualizaciones van posicionando la dorsal (de récord) cada vez más al este. pic.twitter.com/WD27WZfBjF — J. J. González Alemán (@glezjuanje) July 3, 2023

Parece que el tiempo nos ha dado un respiro, según la AEMET nos hemos librado de un peligro mayor para esta época del año. El tiempo se mide con probabilidades que pueden o no cumplirse. En este caso, estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia.

La AEMET está muy pendiente de esa circulación anómala que puede acabar dando lugar a uno de los peores veranos de la historia. Pero por el momento, nos hemos salvado por los pelos de algo que podría haber supuesto un riesgo enorme y dar lugar a un episodio de lo más peligroso. En las redes sociales encontramos la clave de este elemento.

Tal como dice uno de los expertos de la AEMET: “Parece que nos hemos librado de una excepcional dorsal y #OlaDeCalor. La predicción para la semana que viene ha ido cambiando. Vean como las sucesivas actualizaciones van posicionando la dorsal (de récord) cada vez más al este”. Pasará de largo una de las peores olas de calor de la historia.

Será mejor que estemos atentos a estos episodios que parece que se repetirán durante el verano. Lo que sería habitual para esta estación no lo será. Estamos ante una circulación anómala que nos trae más lluvias y puede que menor calor, con lo cual no parecerá ni que sea verano en determinados momentos.

La AEMET advierte de que no nos confiemos, las previsiones van cambiando y lo que parece que acabará siendo una realidad, quizás no lo sea. Tocará esperar para ver qué es lo que acabará sucediendo en este verano que está recién empezado, en unas vacaciones que quizás aún no han llegado para el total de la población.