Vuelve ‘Gossip Girl’ y está confirmado: todo lo que sabe hasta ahora

La última temporada de la serie Gossip Girl se estrenó en 2012, pero todavía muchos de sus seguidores catorce años más tarde no han olvidado las aventuras de ese grupo de estudiantes del Upper East Side de Manhattan cuyas vida contaba la misteriosa bloguera Gossip Girl. Después de 6 temporadas y 121 episodios la serie terminó para tristeza de sus seguidores y, aunque en 2021 y en 2023 se lanzaron dos temporadas de una secuela en HBO Max, esta fue cancelada por las críticas negativas que suscitó. Ahora, por fin, podemos contar una buena noticia a sus seguidores porque su creadora Cecily von Ziegesar, que es la autora de las novelas que inspiraron la serie, ha anunciado el lanzamiento de una nueva novela protagonizada por la encantadora Blair Waldorf. Y en esta ocasión la protagonista tendrá cuarenta años, será una adulta y sufrirá por otras preocupaciones diferentes.

El título de este libro va a ser simplemente Blair y el anuncio de su lanzamiento posiblemente en 2027 ha revolucionado a los seguidores de esta conocida serie y su secuela, que se puede ver en HBO Max. Estos seguro esperan tener noticias a través de esta novela de lo que les pasó a Serena, Blair, Chuck, Dan o Nate veinte años después. También ya hay alguna noticia sobre los que han comprado los derechos audiovisuales de la novela y, por lo tanto, es muy posible que en poco tiempo tengamos otra película o serie relacionada con Gossip Gir.

La nueva novela de Gossip Girl

La escritora Cecily von Ziegesar ha anunciado que está preparando una secuela sobre el universo de Gossip Girl quince años después. Según se explica en Deadline, la nueva novela va a seguir las aventuras de Blair Waldorf a su regreso a Nueva York: «Las hazañas en Manhattan de Blair Waldorf, la favorita de los fans de Gossip Girl, continuarán en una nueva novela independiente, titulada Blair, de la autora de la serie original, Cecily von Ziegesar».

Según Deadline la escritora ha vendido la novela a Karen Kosztolnyik, vicepresidenta y directora editorial ejecutiva de ficción de Grand Central Publishing. La fecha de lanzamiento será en 2027 y los derechos audiovisuales se han vendido también en una subasta muy competitiva y han ido a parar a Alloy Entertainment, productora responsable de series tan conocidas como You, Pequeñas mentirosas o Crónicas vampíricas. Lo que todavía no sabemos es si se adaptará a una película o una serie, pero seguro que pronto tendremos más noticias.

Aunque los detalles de la novela no se han dado a conocer, se espera que siga los pasos de Blair a su regreso a la Gran Manzana para ascender de nuevo a la cima de la alta sociedad del Upper East Side. Eso sí ahora se contará desde la perspectiva de una mujer adulta porque Blair tendrá 40 años y ya, en principio, no necesita demostrar nada…

El final de la serie Gossip Girl

Lo último que vimos en esta serie es que Blair y Chuck se casaban y tenían un hijo que se parecía mucho al padre. Chuck se había convertido en un empresario de éxito y era padre y esposo modelo y Blair era una mujer empoderada que dirigía Diseños Waldorf.

En cuanto a los otros personajes de la serie al final Serena y Dan están a punto de casarse, Nate sigue soltero, triunfa con The NY Spectator y quiere convertirse en alcalde y Jenny cuenta con J for Waldorf su propia línea de ropa en colaboración con Blair. Lily y William al final terminan juntos al igual que Georgina y Jack, Rufus tiene una nueva novia e Ivy ha escrito un libro autobiográfico.

En cuanto a los actores que interpretaban a Blair y Chuck, aunque todavía no sabemos si estarán en la adaptación cinematográfica, estos eran Leighton Meester y Ed Westwick. A la actriz Leighton Meester la hemos visto en series como Single Parents, El último hombre en la tierra, Cómo conocí a vuestro padre y en 2025 en I love LA. Aunque durante años los fans de la serie han reclamado su presencia, la actriz sigue manteniendo una vida discreta con su pareja el actor Adam Brody y sus dos hijos. Tendremos que esperar para saber si estaría dispuesta a volver a ponerse en la piel de Blair Waldorf.

El actor Ed Westwick que dio vida a Chuck Bass en la serie Gossip Girl, es también el vocalista del grupo de rock The Filthy Youth. Además, ha trabajado en películas como S. Darko (2009), Chalet Girl (2011), J. Edgar (2011) y Romeo & Juliet (2013) y en series como Californication (2009), Wicked City (2015), Snatch (2017-2018) y White Gold (2017). La última vez que le hemos visto es en la serie Sandokan en 2025 y también habrá que ver si está interesado en volver a interpretar el papel de Chuck Bass.