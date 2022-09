Todos los estrenos de series del 19 al 25 de septiembre

Esta semana del 19 al 25 de septiembre se estrenan en las plataformas de streaming series tan esperadas como Las de la última fila, La novia gitana, Andor o La lección, entre otras muchas.

Martes, 20 de septiembre

La Lección

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie en la que una discusión política entre Amir, un profesor de 43 años, y Lian, una estudiante de 17 años, se convierte en un conflicto emocional que estalla más allá del aula. Ambos, tanto Amir como Lian, no se darán por vencidos, incluso cuando las cosas escapen de su control, y se convierta en un problema que cambiará sus vidas para siempre.

The Equalizer Temporada 2

Calle 13 estrena la segunda temporada de esta serie en la que Queen Latifah es la protagonista de esta reinvención de la serie clásica. Ella da vida a Robyn McCall, una enigmática mujer con antecedentes misteriosos que utiliza sus amplias habilidades como ex agente de la CIA para ayudar a aquellos que no tienen a dónde acudir. McCall se presenta a la mayoría como una madre soltera que está criando a su hija adolescente. Pero para unos pocos, ella es The Equalizer, un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es obstinada en su búsqueda de la redención personal. El trabajo clandestino de Robyn sigue siendo un secreto para su inteligente y observadora hija, Delilah, y su tía Vi, que vive con Robyn para ayudarla a equilibrar su vida como madre trabajadora.

Miércoles, 21 de septiembre

Andor

Disney+ estrena esta serie fantástica que comienza en una era peligrosa, antes de Star Wars: Rogue One, Cassian Andor (Diego Luna) emprende el camino que lo convertirá en un héroe de la rebelión.

Balthazar Temporada 4

Calle 13 estrena la cuarta temporada de esta serie que comienza siete meses después de que su vida diese un vuelco y Balthazar aún lidia con la despedida de su compañera y las revelaciones sobre su mujer Maya. En ese momento la capitana Camille Costes llega para trabajar con el preocupado patólogo parisino. Directa y con una energía inagotable, tiene motivos para discutir con Balthazar, el mejor forense de Francia.

Jueves, 22 de septiembre

Tales of the Walking Dead

AMC+ estrena esta nueva serie perteneciente al universo de The Walking Dead que cuenta con episodios independientes de una hora centrados en personajes, tanto nuevos como ya conocidos, del mundo de la serie original. La serie está protagonizada por los actores Anthony Edwards, Parker Posey, Samantha Morton y Olivia Munn, entre otros.

Viernes, 23 de septiembre

Las de la última fila

Netflix estrena la primera serie escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. Cuenta la historia de cinco treintañeras que son amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. Este año ha surgido algo que les obligará a inventarse unas nuevas reglas del juego ya que a una de ellas le han diagnosticado un cáncer.

Domingo, 25 de septiembre

La Novia Gitana

Por último, otra de las series que se estrena el 25 de septiembre Atresplayer Premium estrena esta serie protagonizada por la actriz Nerea Barros y dirigida por Paco Cabezas, está basada en el primer volumen de la trilogía escrita por Carmen Mola. La trama se sumerge en la investigación de un macabro caso de homicidio. Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con seis años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo tendrán que buscar al responsable de un cruel ritual.