Ha pasado el año y ya podemos decirlo: estas son las 10 peores series del 2023

Todos los años se hace balance y surgen las típicas listas de las mejores series. Pero, también se puede ir más allá y hacer un listado con las peores ficciones. Os vamos a contar cuáles nos han parecido las 10 peores series del 2023.

1. Citadel

Amazon Prime Video estrenó con bombo y platillo y mucha publicidad esta serie de suspense y acción de ciencia ficción creada por David Weil para Amazon Prime Video, junto a los Hermanos Russo como productores ejecutivos. Aunque el presupuesto de la serie era increíble, el resultado ha sido decepcionante. Una estereotipada ficción de espías sin ningún tipo de interés y definitivamente una de las peores series de 2023. No la salva ni la química que derrochaban en la pantalla los actores Richard Madden y Priyanka Chopra.

2. The Idol

La plataforma de streaming HBO Max también estrenó esta serie con muchas pretensiones, pero que también se ha convertido en una decepción para sus usuarios. Una serie creada por Abel «The Weeknd» Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson que parecía que iba a comerse el mundo que para muchos es sexista y poco realista. Lo único que se salva es la interpretación de Lily-Rose Depp.

3. La reina Cleopatra

Esta serie empezó con mal pie por los comentarios por el color de la piel de Adele James la actriz que interpretaba a Cleopatra. Esta poco original producción de Jada Pinkett Smith cuenta la historia sobre la reina Cleopatra, sobre su gobierno durante 21 años en los años 51 a. C. y 30 a. C., y que terminó con su suicidio.

4. Invasión secreta

Un ejemplo más de la crisis que afecta a Marvel. La serie Invasión secreta prometía mucho, pero al final no convenció a nadie. Una serie creada por Kyle Bradstreet para Disney+, basada en la historia de 2008 de Marvel Comics del mismo nombre. Cuenta la historia de Nick Fury y Talos cuando descubren una conspiración de un grupo de Skrulls que cambian de forma para conquistar la Tierra. Una gran decepción para todos los adictos a Marvel.

5. Urban: la vida es nuestra

Otro de los fracasos de este año es esta serie que se centra en las batallas de gallos y los problemas de la industria musical. Una serie mediocre con un guion sin sentido y muchos personajes que no tienen un papel que tenga algo que aportar. Los protagonistas son los actores María Pedraza, Asia Ortega y el mexicano Bernardo Flores y también decepcionan en cada uno de sus episodios.

6. Gotham Nights

Esta serie pretendía ser una ficción de superhéroes centrada en los miembros de la familia de Batman y otros personajes secundarios de DC Comics. Pero Gotham Knights se quedó en un intento frustrado. La serie había sido desarrollada por Natalie Abrams, Chad Fiveash y James Stoteraux y se estrenó en marzo, pero no hay por donde cogerla. Quizás el error fue adaptar un videojuego que tampoco tuvo mucho éxito.

7. Noche de chicas

Lo de esta serie no tiene nombre. Aunque partía de un argumento original, un grupo de amigas se toman la justicia por su mano y secuestran a tres violadores que quedaron impunes en los tribunales, el resultado final es todo un desatino. Lo único que se salva es la interpretación de la actriz María León.

8. FUBAR

Esta serie protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger, también prometía mucho a sus seguidores, que eran los únicos la verdad que confiaban en ella, pero en el primer episodio ya se vio que no daba mucho de sí. El protagonista parece que no tiene ganas de moverse por la pantalla y el argumento no tiene ningún interés.

9. El internado Las cumbres Temporada 3

Siguiendo la línea de las dos anteriores temporadas, la tercera entrega reafirma la idea de que esta historia ya no tiene remedio y se convierte en una de las peores series de 2023. Falla la historia, el misterio, la interpretación y la serie en conjunto. Sus seguidores tendrán que volver a ver El internado, la serie original, para olvidar este desatino.

10. Obsesión

Por último, os recomendamos no ver en Netflix esta miniserie que se estrenó con muchas ganas por la plataforma, pero que decepciona desde el minuto uno. Obsesión es la adaptación de la novelista irlandesa Josephine Hart Damage y cuenta la historia de un cirujano de éxito londinense casado que comienza una aventura con la novia de su hijo adulto. Sin pies ni cabeza.