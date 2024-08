El estreno más esperado que llega a Amazon Prime: un thriller psicológico que te dejará sin aliento

La plataforma de streaming Prime Video no ha dejado de sorprendernos con nuevos estrenos este verano y ahora comienza a anunciar los del otoño. Uno de los más esperados es la serie de suspense Cross que se estrenará el 14 de noviembre y que les va a encantar a los seguidores de Reacher. Cuenta las aventuras de Alex Cross (Aldis Hodge), un detective y psicólogo forense del Departamento de Policía Metropolitana de Washington que está tras la pista de criminales violentos. Un profesional que logra acorralarlos gracias a su gran capacidad para sentir empatía con estos criminales. Un complejo thriller de Paramount Television Studios y Skydance Television creado por el ‘showrunner’ y productor ejecutivo Ben Watkins. Una serie que seguro les va a gustar a los que disfrutar con este tipo de thrillers psicológicos y cuya primera temporada tiene solo 8 episodios. Prime Video ya ha renovado esta ficción por una segunda entrega.

Además, esta serie se basa en las novelas escritas por James Patterson compuesta nada más y nada menos que por 32 novelas, por lo que puede convertirse en una saga en Prime Video. Los libros de James Patterson ya han sido adaptados como películas como La hora de la araña y El coleccionista de amantes, las dos protagonizadas por el conocido actor Morgan Freeman. Una intensa serie de suspense de acción que es la apuesta de Prime Video para el otoño y es perfecta para los amantes de los thrillers psicológicos y para todos aquellos que disfrutan con las ficciones de acción.

¿De qué trata la serie de suspense Cross?

Una de las series más esperadas de este otoño es Cross, un thriller bastante complejo protagonizada por Alex Cross (Alis Hodge), un detective y psicólogo forense que es capaz de escarbar en la psique de los asesinos y sus víctimas, para identificar a los asesinos. El objetivo de este detective es capturar a estos asesinos.

El problema es que este complejo trabajo está repercutiendo en su vida personal y Cross se verá obligado a poner salvo a su familia para que no tengan problemas con este tipo de asesinos. Según la sinopsis oficial: “Alex Cross es un detective y psicólogo forense, capaz de indagar en las mentes de los asesinos y sus víctimas, para identificar y capturar a los culpables”.

El reparto de esta serie

La serie Cross está protagonizada por el actor Aldis Hodge que da vida a Alex Cross, este inteligente detectiva y psicólogo forense. Este actor es conocido por haber interpretado a Alec Hardison en la serie de televisión de TNT Leverage, y también por haber dado vida al rapero MC Ren en la película Straight Outta Compton.

También en el reparto están los actores Jennifer Wigmore como Anderson, Samantha Walkes como Elle Monteiro y Melody Hurd como Janelle Cross, entre otros. Además, forman parte del elenco de esta serie de acción y suspense los actores Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Caleb Elijah, Eloise Mumford y Ryan Eggold, entre otros muchos.

La segunda temporada de la serie Cross

Como ya hemos comentado la plataforma de streaming Prime Video ya ha renovado esta ficción por una segunda entrega. En la segunda temporada se incorporará al reparto la actriz Jeanine Mason interpretará a Rebecca, una inteligente y vengativa jueza. También estarán los actores Matthew Lillard que interpretará a Lance, un magnate de los negocios hecho a sí mismo sin escrúpulos y Wes Chatham a Donnie, un veterano militar de corazón sensible y opiniones políticas de extrema derecha.

La actriz Jeanine Mason ha tenido papeles recurrentes en la comedia Upload y ha protagonizado ficciones como Roswell, New Mexico en CW y tuvo un papel recurrente en Anatomía de Grey. Wes Chathan ha protagonizado ficciones como Hand Of God, el drama de ciencia ficción The Expanse y al capitán Enoch en Ahsoka de Disney+.

Esta serie es uno de los estrenos de Prime Video para este otoño junto con Cómo cazar a un monstruo de Carles Tamayo, que es el plato fuerte de la plataforma de streaming para septiembre, la española En fin t Courtois: La vuelta del número 1. El 6 de septiembre se estrena Cómo cazar a un monstruo un proyecto que surge cuando Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales, le pide al youtuber y cineasta Carles Tamayo un documental de su vida. Con este pretende limpiar su imagen tras su condena. Aunque Carles accede pensando que Gros pedirá perdón, al ver que no lo va a hacer y que sigue en libertad, trata de averiguar por qué sigue impune.

En cuanto a la comedia española En Fin ha sido creada por David Sainz y Enrique Lojo y en ella se mezcla una ambientación apocalíptica con ciertos toques de humor negro. El protagonista es Tomás (José Manuel Poga), abandona a su esposa (Malena Alterio) y a su hija (Irene Pérez) pensando que llega el fin del mundo y con la intención de llevar una vida de desenfreno hasta el final. Pero, el fin del mundo no llega y su mujer decide aprovechar la ocasión.