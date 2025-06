Las 10 series LGTBI que debes ver por el día del Orgullo

Como todos los años el 28 de junio se conmemora como el Día Internacional del Orgullo y os vamos a recomendar 10 series que podéis ver ese día. Las que hemos elegidos son Heartstopper, Smiley, Pose, Sex Education, Veneno, Feel Good, Queer as Folk, Élite, La vida que querías y Jóvenes altezas. La primera en la que nos hemos fijado es Heartstopper, de la que puedes ver en Netflix las tres temporadas disponibles hasta el momento. Un original drama adolescente que se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming. Una original serie basada en el webcómic y novela gráfica del mismo nombre creado por Alice Oseman. La serie cuenta la historia de Charlie Spring (Joe Locke), un alumno gay que se enamora de su compañero de clase Nick Nelson (Kit Connor). Los dos son muy diferentes, ya que Charlie es un genio y abiertamente gay y Nick es un jugador de rugby que no ha salido del armario, pero no podrán detener esta historia de amor.

Queer as Folk

Otra buena opción entre las series LGTBI puede ser esta coproducción de Estados Unidos y Canadá, producida por Showtime y Temple Street Productions basada en la serie británica del mismo nombre creada por Russell T Davies. Cuenta las historias de un grupo de amigos homosexuales que viven en Pittsburgh formado por Brian, Justin, Michael, Emmett y Ted, la pareja de lesbianas formada por Lindsay y Melanie y la madre de Michael, Debbie.

Smiley

Esta serie de Netflix está basada en la obra de teatro homónima de Guillem Clua y está protagonizada por los actores Carlos Cuevas y Miki Esparbé. Cuenta la historia de Álex, un chico deportista y apasionado por la música electrónica, y Bruno, un joven bastante romántico. Los dos se conocen un día gracias a una equivocación y poco a poco comenzarán una relación que cambiará sus vidas.

Sex Education

Esta serie británica que también se puede ver en Netflix fue creada por Laurie Nunn y se ha convertido en uno de sus grandes éxitos de audiencia. Si protagonista es el joven Otis Milburn, cuya madre es una terapeuta sexual muy conocida y decide apoyado por una compañera abrir un consultorio sexual en su centro escolar. Cuenta por ahora con 3 temporadas y está protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling.

Pose

También se puede ver Pose, otra de las series LGTBI en Netflix. Esta ficción dramática cuya primera temporada se centra en la escena cultural afroamericana y latina LGBTIQ+ de Nueva York en la década de 1980 La segunda temporada está ambientada a principios de la década de los noventa y la tercera a finales. Está protagonizada por bailarines y modelos que compiten por reconocimiento y que se apoyan mutuamente en una red de familias elegidas conocidas como Houses. Una original serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals que está protagonizada por los actores MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Billy Porter, Indya Moore, Evan Peters y Kate Mara, entre otros.

Veneno

Esta original serie fue creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi y cuenta la vida de Cristina Ortiz «La Veneno». Un biopic basado en la obra ¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de La Veneno (2016) escrita por Valeria Vegas, que se estrenó primero en Atresplayer Premium y más tarde en Antena 3. Cuenta la historia de Cristina Ortiz «La Veneno» desde su nacimiento hasta su muerte. La serie cuenta en su reparto con las actrices Lola Rodríguez, Isabel Torres, Daniela Santiago, Jedet Sánchez, Paca La Piraña, Ester Expósito o Mariona Teres.

Feel Good

Esta comedia romántica británica que sigue el romance de George y Mae en el Manchester contemporáneo. Mae, papel que interpreta la propia Mae Martin, una comediante canadiense, conoce a George (Charlotte Ritchie), una inglesa reprimida de clase media, en el club de comedia donde actúa Mae. Una serie sorprendente que solo cuenta con dos temporadas en Netflix.

Élite

Otra de las series que abordan los problemas de los jóvenes LGTBI es Élite que cuenta con 5 temporadas y se ha convertido en un éxito de audiencia en Netflix, Una serie creada por Carlos Montero Castiñeira y Darío Madrona que está ambientada en Las Encinas, un instituto de élite ficticio en España que acoge a adolescentes privilegiados y adinerados. La pareja formada por Ander y Omar, los personajes que dan vida los actores Omar Ayuso y Arón Piper, se convirtió en toda una sorpresa.

Esta serie italiana cuenta la historia de Gloria, una mujer transgénero, que vive tranquila en Lecce. Su vida cambia cuando llega a la localidad Marina, su vieja amiga de Nápoles. Gloria se resiste a quedar con ella, porque Marina le recuerda sus días previos a la transición, una época que quiere olvidar. Esta serie se puede ver en Netflix y ha sido protagonizada por Vittoria Schisano , Giuseppe Zeno , Pina Turco, Alessio Lapice y Nicola Bello.

Jóvenes altezas

Por último, os recomendamos también entre estas series LGTBI esta ficción sueca que se puede ver en Netflix y que cuenta la historia del príncipe Wilhelm, el cual es enviado a un internado de élite llamado Hillerska después de un escándalo. En ese complejo lugar el príncipe explorará su sexualidad y tendrá que decidir entre el amor y el deber ya que se convierte en el siguiente en la línea de sucesión al trono.