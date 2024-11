Dura 3 horas y dicen que es una de las mejores series españolas de la historia: toda la verdad

Una de las series españolas que se ha convertido en la preferida de muchos usuarios de Movistar Plus+ es El otro lado. Una ficción bastante original que se estrenó en 2023 y que para algunos es una de las mejores series de la historia. Cuenta la historia de Nacho Nieto, papel interpretado por Berto Romero, un periodista especializado en fenómenos paranormales que atraviesa un momento muy complicado en lo personal y lo profesional. Después de fracasar en su intento suicidio, Nacho vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, al que da vida Andreu Buenafuente, un conocido comunicador especializado en misterio fallecido hace más de 20 años. La serie El otro lado ha sido dirigida por Javi Ruiz Caldera y Alberto de Toro y combina ingredientes como el terror, la comedia y el drama en sus 6 episodios que se pueden ver en Movistar Plus+.

El protagonista de la serie El otro lado Nacho Nieto se tendrá que enfrentar a un complicado caso de espíritus acompañado de la incómoda voz del doctor Estrada. Pronto se dará cuenta de también le va a resultar complicado bregar con los periodistas sensacionalistas que cubren este extraño caso y quieren saberlo todo para conquistar a su audiencia. Aunque es una serie de comedia perfecta para pasar el rato, también se hace una reflexión sobre la transformación del periodismo en estos últimos años y en esa dicotomía entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de enganchar a la audiencia.

El actor Berto Romero ya sorprendió a los usuarios de Movistar Plus+ con su interpretación de un confuso padre en la serie Mira lo que has hecho en la que compartía protagonismo con la actriz Eva Ugarte, que también tiene un papel en esta ficción. Las dos series Mira lo que has hecho y El otro lado son una buena opción para pasar un rato entretenido por las tardes de este mes de otoño o durante el fin de semana.

¿Qué pasa en la serie El otro lado?

El regreso a la vida de Nacho es un poco accidentado porque el doctor Estrada se convierte en su sombra durante todo el día y resulta un poco molesto porque es como una especie de voz de la conciencia con un toque sarcástico. Todo cambia cuando el protagonista se ve involucrado en un caso poltergeist que afecta a una madre viuda y su hijo en un piso en la calle Cardenal Cardona en un humilde barrio del extrarradio de Barcelona. Nacho se tendrá que enfrentar a uno de los mayores desafíos de su carrera por el tipo de trabajo y por el humor popular de los curiosos vecinos del barrio.

Nacho Nieto irá a este piso acompañado por el espíritu de Estrada y Juana (Eva Ugarte), su mano derecha en su antiguo programa de radio. Mientras el comunicador intentará descubrir qué está pasando en ese piso, descubrirá un oscuro secreto de su pasado. Este secreto está relacionado con Gorka Romero (Nacho Vigalondo), su antiguo compañero de investigaciones, que en la actualidad se ha convertido en el referente del periodismo del misterio en España.

El reparto de esta serie de humor y drama

Los protagonistas de esta serie son los conocidos actores y cómicos Berto Romero y Andreu Buenafuente. Los dos sorprenden por sus diálogos en los que se combina el humor y el drama. También tienen un papel importante en la serie la actriz María Botto que da vida a Eva, la madre viuda que está sufriendo la visita paranormal, y la actriz Eva Ugarte que interpreta el papel de Juana, su mano derecha en su antiguo programa de radio.

También sorprende en la interpretación de Nacho que da vida al personaje de Gorka Romero (Nacho Vigalondo), su antiguo compañero de investigaciones y actual referente en el periodismo del misterio en España. En el reparto de esta serie también están los actores Albert García que interpreta el papel de Dani, María Pascual el de Martina, Hugo Morenilla el de Rubén e Iván Montes, entre otros. El rodaje de la serie l otro lado tuvo lugar en diferentes localidades de la provincia de Barcelona, como Manresa, Gavá y Bellvitge.

La serie es El otro lado es una buena opción para los que están buscando una ficción original con una trama interesante que mezcle la comedia, el drama y el suspense. No solo por los divertidos diálogos entre los dos protagonistas, sino por la situaciones divertidas a las que se tienen que enfrentar todos los personajes. Además, en Movistar Plus+ se pueden ver otras series españolas como Mira lo que has hecho, Muertos S.L., Todos mienten, Rapa, Vida perfecta o Supernormal, entre otras muchas.