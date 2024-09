El documental español que ya es lo más visto de Prime Video: te dejará sin habla

Las docuseries se han convertido en todo un fenómeno y si en agosto se estrenó en Netflix de El caso Laci Peterson: El marido perfecto, ahora el pasado 6 de septiembre en Prime Video ha llegado el documental español Cómo cazar a un monstruo. Una serie documental de 3 episodios que el que se cuenta como el youtuber y cineasta Carles Tamayo descubre gracias a una pequeña pista la solución a un complejo caso. Todo comienza cuando Tamayo recibe una petición de Lluís Gros, un viejo conocido condenado a 24 años de prisión por abusos a menores, para que investigue su caso para poder demostrar con un reportaje su inocencia. Este acepta, pero con un objetivo diferente que Gros desconoce: desenmascarar múltiples casos de abusos y agresiones sexuales del acusado que no habían salido a la luz. El documental se ha posicionado en pocos días como uno de los más vistos de Prime Video.

El resultado de esta investigación de Carles Tamayo es este documental Cómo cazar a un monstruo para el que contó con el apoyo de Ramón Campos y Bambú en la producción, responsables de otros éxitos como El caso Asunta, que se puede ver en Netflix. Este documental supone toda una revolución para el género porque no recurre a entrevistas con el culpable, la víctima o personas cercanas al caso, sino que se basa en las imágenes grabadas al propio Gros con su consentimiento. Un camino que ya abrió el documental The Jinx (El Gafe) que está impresionando a los usuarios de Prime Video.

¿Qué ocurre en el documental Cómo cazar a un monstruo de Prime Video?

El youtuber conocía desde la adolescencia a Lluís Gros, ya que había sido uno de los jóvenes que trabajó en el cine del municipio catalán de El Masnou que regentaba. El delito por el que Gros había sido condenado era justamente por abuso de menores en ese cine de El Masnou.

La idea de hacer un documental surge cuando un día Gros que está en libertad a la espera de entrar en prisión, le propone a Carles que le ayude a probar su inocencia. A medida que avanza la investigación Carles Tamayo, va encontrando nuevas pistas sobre otros casos de abusos y agresiones sexuales de Gross y decide utilizar el documental para que estos se descubran. Lluís Gros no solo había abusado de niños en una sala de cine del Masnou, sino también en una colonia infantil en los años 80 y en un colegio católico dirigido por una comunidad de religiosos en los años 70. Todo había sido acallado.

Hay que tener en cuenta que Lluís Gros seguía en libertad y podía salir y entrar de su casa sin problema, porque la pena todavía no se había aplicado. Gros paseaba por las calles de esta localidad como un anciano más y nadie parecía darse cuenta del peligro que suponía. Por lo tanto, no estaba cumpliendo la condena a 23 años de prisión por abusos sexuales a menores. Aunque parezca incomprensible su entrada en prisión estaba pendiente de forma incomprensible desde hace meses. Carles Tamayo decide sacar a la luz estas pistas sobre otros casos para intentar con acabe por fin en la cárcel y deje de ser un peligro para la sociedad.

Desde el principio de la investigación Gros acepta ser grabado en todo momento sin importarle lo que se viera de él porque estaba convencido de que no ha hecho nada malo. Por lo tanto, no hay cámaras ocultas y Gros no le pidió cortar nada de lo que grabó Tamayo. Estaba claro que no le importaba que le grabasen. El primer día Gros hizo una videollamada a un joven por teléfono al que, según él ayudaba con sus estudios, y lo que escuchó le puso los pelos de punta y le confirmó que Gros no estaba diciendo la verdad y que, además, al estar en libertad seguía intentando cazar a nuevas víctimas.

El youtuber Carles Tamayo decidió seguir con su investigación para desenmascarar a Gros de una vez por todas. El objetivo era ahora meter en la cárcel a Gros y averiguar si hubo más casos que la justicia desconoce. Para lograrlo contó con la ayuda de otras dos personas para lograr su propósito.

Carles Tamayo estuvo varios meses grabando a Gros y a la vez investigando con su equipo y escuchando a muchas de sus víctimas. Al final el youtuber logró que la Audiencia Provincial de Barcelona emita una orden de busca y captura contra el pederasta. Gros huye, se esconde, pero, de nuevo, Tamayo, el único que logra hablar con él tras su huida, piensa en un increíble plan de película para encontrar a Gros.

Lo mejor del documental es que está grabado durante el día a día de Gros y el espectador conoce de primera mano sus opiniones, su forma de pensar y argumentar y sus movimientos. Carles Tamayo logra que se conozca cuál era la verdadera personalidad de este delincuente, con lo que nada puede justificar ni sus palabras ni sus actos. Un documental de solo 3 episodios que sorprende desde el primer minuto y que revoluciona el género por su original formato y por las consecuencias que ha tenido.