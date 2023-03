Más cerca de su comercialización: la vacuna de Hipra supera la evaluación de la EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha iniciado la evaluación de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio español Hipra. Se trata ya de la fase final para alcanzar la autorización para este medicamento, que ha recibido el nombre comercial de Bimervax.

El anuncio de la EMA marca el final del camino para la primera vacuna española a pesar de los numerosos retrasos, ya que estaba prevista su aprobación para el año 2022. La propia compañía, con sede en la localidad de Amer (Girona), había anunciado su puesta en marcha antes de este año. En el mes de julio, la ministra de Ciencia, Diana Morant, tampoco afinó con las fechas al dar días para su aprobación, el año pasado.

❗️ EMA has started evaluating a marketing authorisation application for Bimervax, the #COVID19vaccine developed by HIPRA.

Check out our latest updates on the #COVID19 pandemic: https://t.co/XbIRdjcT9T

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 22, 2023