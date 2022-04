La variante ómicron de la Covid es la que domina en España y en casi todo el mundo. Ahora van apareciendo más subvariantes de esta y ya tenemos en España a la variante XE, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Es más contagiosa?

Hablamos de una variante, que combina BA.2 y la variante original de Ómicron. Procede del Reino Unido, donde apareció a principios de año, y podría ser más contagiosa que las anteriores.

¿Cómo es la variante XE?

Como hemos señalado, y según la OMS, sí es más contagiosa que las anteriores ómicron, una característica de esta variante de la Covid. Pero no por ello debe ser más grave. De hecho, es más bien leve, aunque no hay estudios todavía que puedan concluir esta afirmación, y los expertos creen que desaparecerá con el tiempo para dar lugar a otras variantes o no de forma obligatoria.

Quiénes pueden contagiarse más rápido

De igual forma que sucedía con las anteriores, las personas que están más expuestas a contagiarse son los mayores y vulnerables, si bien ya tienen tres pautas de vacuna, y los que no se han vacunado todavía.

También son los que todavía no han pasado la enfermedad o bien sí se han contagiado pero con otra variante que no ha sido ómicron.

Los expertos analizan que estas variantes suelen ser más leves, tanto para el que se contagia por primera vez como para el que lo hace nuevamente. Ahora bien, en este momento donde las mascarillas ya se han retirado de interiores y exteriores, no debemos bajar la guardia.

Puesto que la incidencia ha aumentado al volver de semana santa, algunas personas (mayores) llevan mucho tiempo con la tercera dosis y la efectividad baja, y la gran parte de las restricciones han desaparecido.

¿Qué síntomas produce?

Aunque en España debe estudiarse más, la variante XE no es muy diferente al resto de variantes ómicron que conocemos. La agencia de seguridad sanitaria de Reino Unido (UKHSA) destaca que los principales síntomas son fiebre (pero no muy alta), tos, mocos, dolor de cabeza y un cansancio generalizado.

Sin duda, el constipado es una tónica general de la covid, además del malestar general y el cansancio. Aunque no se sabe con exactitud, los expertos creen que cada 11 días aparecen nuevas variantes del coronavirus.

Como sabemos es leve, pero esto no quiere decir que la variante curse con algo de gravedad en determinadas personas que deben ser hospitalizadas.