España sigue en una fase de desescalada de restricciones contra la covid. Si hace unos meses se retiraban las mascarillas en el exterior, ahora le toca el turno a las mascarillas en interiores. El Gobierno ha fijado como el fin de las mascarillas en interiores el miércoles 20 de abril, no obstante, todavía serán obligatorias en determinados lugares.

Además se pide prudencia, y los expertos también recomiendan que las personas mayores o con algún tipo de riesgo todavía no se las quiten, especialmente si no se puede mantener la distancia entre personas.

¿Dónde habrá que seguir llevando la mascarilla en interiores?

En hospitales y centros de salud

El cubrebocas, aunque no se llevará en interiores a partir de este 20 de abril, sí es obligatorio mantenerlo en diferentes lugares. Es el caso de los hospitales y centros de salud, donde las seguirán llevando los médicos y enfermeros, y el personal que trabaje, además de visitantes y pacientes.

Residencias de ancianos

Sabemos que son los más vulnerables ante esta enfermedad, por esto debe mantenerse el uso de mascarillas en tales lugares. Las seguirán llevando tanto los trabajadores de esta como visitantes y residentes.

Transporte público

Es un lugar en el que frecuentan muchas personas y es casi imposible mantener la distancia de seguridad de más de 1,5 metros. Por esto, el cubrebocas también se mantiene en este lugar también al ser zonas menos ventiladas y cúmulo de bacterias y virus.

En lugares de ocio ¿es obligatoria?

Aunque no hará falta llevar, sí se apela a la responsabilidad individual en aquellos lugares donde hay más personas como son cines, restaurantes, bares, teatros y los expertos aconsejan todavía su uso.

¿En las escuelas y universidades se llevará mascarilla?

Quienes se recomienda que las lleven son los profesores así como trabajadores vulnerables. En principio los alumnos ya no hará falta que lleven las mascarillas en interiores. Ahora bien estos criterios pueden variar según cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña ya no será necesaria a partir de este martes 19 de abril cuando se regresa al colegio tras la festividad de la Pascual este lunes.

¿Qué hacer en oficinas?

Aunque no es obligatorio, cada empresa valorará si es mejor llevar o no en función de las diversas condiciones de trabajo. Además cada trabajador también puede determinar si se la pone o no.

Los expertos hacen hincapié en la responsabilidad individual y que cuando uno tiene mocos, tos, etc. entonces no se la quite.