El tiempo que debe pasar para tener una nueva pareja, según estudio

Fact checked

Seguro que sabes de alguien que lleva sólo un par de semanas de haberse separado o divorciado y ya tiene una nueva relación. Claro que cada uno afronta los duelos amorosos como puede o quiere, pero lamentablemente no es fácil superar una ruptura y podemos llegar a herir a alguien si no sanamos antes de vincularnos. Este tema ha interesado a la ciencia desde siempre, proporcionándonos ahora los investigadores un dato sobre cuánto tiempo que debe pasar para tener una nueva pareja.

En efecto, un estudio de la University of Denver analiza estas situaciones y argumenta que, independientemente de que hayamos dejado a la otra persona o nos hayan dejado a nosotros, deberíamos dejar transcurrir un tiempo prudencial antes de entablar otras relaciones. Muchos caen en la tentación de abrir una cuenta en Tinder al separarse, pero esta no es siempre una buena conveniente.

¿Cuánto debe pasar para tener una nueva pareja?

Esto depende de cada uno, porque cada persona es un mundo. Por muy asumida que esté la separación, eso no necesariamente significa que una vez haya la ruptura, estemos entonces listos para abrir nuestro corazón a alguien más.

Más allá de las condiciones de cada separación, los expertos consideran que cuatro meses es un plazo prudencial para pensar en tener relaciones con otras personas. Por supuesto, esto como mínimo. Hay quienes requieren de más meses, incluso años.

¿Qué pasa cuando terminas una relación y empiezas otra de inmediato?

Al comenzar una nueva relación sin haber cerrado aún la etapa anterior, se da lo que se llama «relación llana» o «relación rebote». Básicamente, en estas relaciones se está reemplazando al ex por la nueva pareja para no convivir con el vacío de su ausencia.

Hay quienes no pueden vivir solos o no pueden estar sin relaciones. Y entonces buscan desesperadamente a alguien que sustituya la otra persona.

Como puedes imaginar, este tipo de vínculos no suelen acabar bien porque no están sustentados en el cariño recíproco. Generalmente, la sustitución puede ser un entretenimiento durante las primeras semanas pero luego realmente se echa de menos a la ex pareja de nuevo.

¿Por qué nos cuesta estar solos tras una ruptura?

Son diversas las explicaciones de este fenómeno, y las principales están asociadas con el miedo a la soledad, cierta presión social, una creencia desmedida en el amor romántico para toda la vida y la ausencia de otras relaciones sociales -no amorosas- que nos «llenen» durante esos momentos de soltería. Todos estos factores se suman y por esto buscamos, de forma algo desesperada, una nueva pareja.

¿Cómo darte cuenta si estás preparado para una nueva relación?

Ésta es una pregunta clave que deberías hacerte si te has separado hace poco, y la psicóloga Caitlin Cantor -citada por este informe- señala que estarás listo para una nueva relación desde el instante en que te reconozcas a ti mismo en la soledad.

Si no te da igual quien te acompañe y entonces sueles definir un perfil de quien quieres de una nueva relación es porque dejarás de estar desesperado. Entonces hablamos de una gran pista.

Y recuerda que no estás obligado a entablar una relación formal con la primera persona que se te acerque. Es importante analizar bien si la persona esperada cumple con tus expectativas de pareja, si es un vínculo viable y enriquecedor.

Consejos